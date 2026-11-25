Η συνήθεια να βάζουμε σε λειτουργία το στεγνωτήριο λίγο πριν φύγουμε από το σπίτι ή πριν πέσουμε για ύπνο - συχνά για να εκμεταλλευτούμε το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος - κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Μπορεί η ιδέα να γυρίσετε σπίτι ή να ξυπνήσετε το πρωί με τα ρούχα σας έτοιμα και ζεστά να φαντάζει ιδιαίτερα δελεαστική, όμως οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: το στεγνωτήριο ρούχων δεν πρέπει να λειτουργεί όταν δεν βρίσκεται κανείς στο σπίτι ή όταν όλοι κοιμούνται.

Όπως επισημαίνουν τεχνικοί αλλά και στελέχη μεγάλων κατασκευαστών λευκών συσκευών, τα σύγχρονα στεγνωτήρια διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα προστασίας, ωστόσο παραμένουν συσκευές που παράγουν πολύ υψηλή θερμότητα. Αν φράξει ο αεραγωγός, αστοχήσει κάποιος θερμοστάτης ή υπερθερμανθεί ένα εξάρτημα, η άμεση ανθρώπινη παρέμβαση είναι καθοριστική. Η παρουσία κάποιου στον χώρο επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό προειδοποιητικών σημαδιών, όπως περίεργοι θόρυβοι ή μυρωδιά καμένου, πριν εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Σε περίπτωση καπνού, η σωστή αντίδραση είναι η άμεση διακοπή της παροχής ρεύματος - εφόσον είναι ασφαλές - και η εκκένωση του χώρου, χωρίς ποτέ να ανοιχτεί η πόρτα του κάδου, καθώς το οξυγόνο θα αναζωπυρώσει τις φλόγες.

Οι βασικές αιτίες πυρκαγιάς στα στεγνωτήρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Πυροπροστασίας (NFPA), τα στεγνωτήρια και τα πλυντήρια ευθύνονται για χιλιάδες οικιακές πυρκαγιές ετησίως, με τρεις βασικούς παράγοντες να πρωταγωνιστούν:

Συσσώρευση χνουδιών (27%): Αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα αιτία. Τα χνούδια και η σκόνη συγκεντρώνονται γύρω από το φίλτρο, στο εσωτερικό της συσκευής και στον αεραγωγό, περιορίζοντας τη ροή του αέρα και προκαλώντας επικίνδυνη υπερθέρμανση.

Αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα αιτία. Τα χνούδια και η σκόνη συγκεντρώνονται γύρω από το φίλτρο, στο εσωτερικό της συσκευής και στον αεραγωγό, περιορίζοντας τη ροή του αέρα και προκαλώντας επικίνδυνη υπερθέρμανση. Ακατάλληλα φορτία και υπερφόρτωση (26%): Αντικείμενα με λαστιχένια επένδυση (όπως πατάκια μπάνιου), πλαστικά ή αφρώδη υλικά μπορούν να αναφλεγούν. Εξίσου επικίνδυνα είναι τα πανιά που έχουν λερωθεί με έλαια, λίπη ή εύφλεκτες ουσίες, καθώς τα υπολείμματά τους ενδέχεται να αυταναφλεγούν με τη θερμότητα.

Αντικείμενα με λαστιχένια επένδυση (όπως πατάκια μπάνιου), πλαστικά ή αφρώδη υλικά μπορούν να αναφλεγούν. Εξίσου επικίνδυνα είναι τα πανιά που έχουν λερωθεί με έλαια, λίπη ή εύφλεκτες ουσίες, καθώς τα υπολείμματά τους ενδέχεται να αυταναφλεγούν με τη θερμότητα. Ελαττωματικός εξοπλισμός (10%-20%): Τσακισμένοι ή κακής ποιότητας πλαστικοί αεραγωγοί παγιδεύουν χνούδια και υπερθερμαίνονται. Προτιμώνται πάντα άκαμπτοι ή ημιάκαμπτοι μεταλλικοί αγωγοί.

Βασικοί κανόνες πρόληψης

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των περιστατικών μπορεί να προληφθεί με απλές κινήσεις ρουτίνας. Καθαρίζετε σχολαστικά το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση, μην υπερφορτώνετε τον κάδο και φροντίζετε για τον καθαρισμό του αεραγωγού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Τέλος, δώστε σημασία στα «καμπανάκια» κινδύνου: αν τα ρούχα αργούν ασυνήθιστα να στεγνώσουν, αν το περίβλημα της συσκευής καίει υπερβολικά ή αν μυρίσετε καμένο, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό.

Πηγή: Real Simple