Οι φόροι και τα τέλη που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται στο στόχαστρο της Eurelectric, η οποία καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν τη φορολογική πολιτική τους, προκειμένου να καταστήσουν οικονομικά ελκυστικότερη τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος έναντι των ορυκτών καυσίμων

Με κείμενο θέσεων που δημοσιοποίησε, ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας ζητά από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς που απορρέουν από πολιτικές και δημοσιονομικές αποφάσεις, να στηρίξουν στοχευμένα τους ευάλωτους καταναλωτές και να διασφαλίσουν την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών λιανικής. Η Eurelectric αναδεικνύει μία από τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Την ώρα που η Ευρώπη επιδιώκει την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού και τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, σε αρκετά κράτη-μέλη η φορολογική μεταχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί αποτρεπτικά για τους καταναλωτές. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η αντικατάσταση των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και η ευρύτερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας προϋποθέτουν ότι τα νοικοκυριά θα έχουν οικονομικό όφελος από τις επιλογές αυτές. Η δυσανάλογη επιβάρυνση του ρεύματος με φόρους και τέλη περιορίζει αυτό το όφελος και, κατ’ επέκταση, τα κίνητρα για νέες επενδύσεις από την πλευρά των καταναλωτών.

Όπως επισημαίνει η Eurelectric, η μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα με χαμηλότερες εκπομπές και μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού απαιτεί σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη της καθαρής ηλεκτροπαραγωγής, την αναβάθμιση των δικτύων, την αποθήκευση και τις υποδομές ευελιξίας. Ωστόσο, το κόστος της μετάβασης δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου, αλλά και τα νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να επωμιστούν την αρχική δαπάνη για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και συστημάτων αποθήκευσης.

Ο γενικός γραμματέας της Eurelectric, Kristian Ruby, υπογράμμισε την ανάγκη μαζικών επενδύσεων στον εξηλεκτρισμό, προκειμένου η Ευρώπη να ενισχύσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία και να αποκτήσει μακροπρόθεσμα ένα αποδοτικότερο ενεργειακό σύστημα, επισημαίνοντας ότι οι καταναλωτές πρέπει να αποκομίζουν οφέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης. Οι προτάσεις της Eurelectric προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κινούνται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά την αναμόρφωση της φορολογίας της ενέργειας, ώστε το ηλεκτρικό ρεύμα να μην επιβαρύνεται δυσανάλογα έναντι των ορυκτών καυσίμων. Ζητείται η αφαίρεση από τους λογαριασμούς χρεώσεων που δεν σχετίζονται με την ενέργεια, καθώς και η ανακατανομή των φορολογικών επιβαρύνσεων μεταξύ των διαφορετικών μορφών ενέργειας.

Στις χώρες όπου υπάρχουν τα αναγκαία δημοσιονομικά περιθώρια, προτείνεται η μείωση των φόρων και των τελών στα κατώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα, με τη δυνατότητα ειδικών απαλλαγών για τα νοικοκυριά που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια.

Η δεύτερη αφορά την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Αντί των οριζόντιων παρεμβάσεων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι προμηθευτές τάσσονται υπέρ της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας μέσω στοχευμένων κοινωνικών πολιτικών και διαρθρωτικών μέτρων, ώστε η οικονομική ενίσχυση να κατευθύνεται στα νοικοκυριά που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο ενεργειακό κόστος.

Η τρίτη αφορά τη διατήρηση της δυνατότητας των εταιρειών προμήθειας να διαμορφώνουν τα τιμολόγιά τους με βάση τις συνθήκες της αγοράς. Κατά την Eurelectric, οι περιορισμοί στη διαμόρφωση των τιμών αποδυναμώνουν τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και προσαρμογή της κατανάλωσης. Αντίθετα, η διατήρηση των σημάτων τιμών επιτρέπει στους καταναλωτές να αξιοποιούν τις διακυμάνσεις της αγοράς, μεταφέροντας μέρος της κατανάλωσής τους σε περιόδους χαμηλότερου κόστους και συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Από την πλευρά τους, οι εταιρείες προμήθειας αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμβάλουν στη διαχείριση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, παρέχοντας καλύτερη ενημέρωση στους πελάτες τους, υποστηρίζοντας δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις τεχνολογίες εξηλεκτρισμού.

Η παρέμβαση της Eurelectric πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η προσιτότητα των τιμών ενέργειας και η επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ιρλανδικής προεδρίας της ΕΕ. Αυτό που ζητά ουσιαστικά ο κλάδος από τις κυβερνήσεις είναι να παρέμβουν στο μέρος του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται υπό τον δικό τους έλεγχο, περιορίζοντας τις φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, αντί να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των τιμών προμήθειας.