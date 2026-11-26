Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Μεσογείου (MEDREG) επανεξελέγη ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, κατά τη συνάντηση της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Ο κ. Τσιμάρας αναλαμβάνει για δεύτερη φορά τη θέση του Αντιπροέδρου έχοντας υπηρετήσει στην ίδια θέση και κατά την περίοδο 2022-2024.

Η επανεκλογή του ενισχύει τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ στις εργασίες της Ένωσης και στη διαμόρφωση της ρυθμιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την περαιτέρω ενοποίηση των περιφερειακών αγορών ενέργειας. Σημειώνεται, παράλληλα, πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή της Ελλάδας και της ΡΑΑΕΥ στο Προεδρείο του MEDREG στην παρούσα συγκυρία, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί ένα ενεργειακό σταυροδρόμι με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.

Πρόεδρος του Συμβουλίου εξελέγη ο Ιορδανός Μοχάμεντ Μάγια και Αντιπρόεδροι, εκτός από τον κ. Τσιμάρα, η Ισπανίδα Μαρία Τζεσούς Μαρτίν Μαρτίνες και ο Ιταλός Λίβιο ντε Σάντολι.

Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά την παρουσία της στρατηγικής T-MED που δίνει προτεραιότητα στη ρυθμιστική συνεργασία με στόχο τη μεταμόρφωση της Μεσογείου.

Η υλοποίηση της στρατηγικής T-MED περιλαμβάνει εργαλεία και μηχανισμούς για την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων με στόχο την ενσωμάτωση των ΑΠΕ, σχεδιασμό τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο καθώς και την αξιολόγηση των υποδομών και του εμπορίου φυσικού αερίου.

Ο κ. Τσιμάρας δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επανεκλογή μου στο Προεδρείο της Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Μεσογείου. Η ΡΑΑΕΥ κι εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με κάθε γόνιμο τρόπο στην ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου, στην περαιτέρω ενοποίηση της περιφερειακής αγοράς ενέργειας και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής εμπορίας ενέργειας».