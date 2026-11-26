Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ». Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στην καρτέλα «Μη διασυνδεδεμένα νησιά», στην καρτέλα «Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».
Ο ΔΕΔΔΗΕ για την τιμολόγηση Οκτωβρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
Πέμπτη, 26/11/2026 - 15:32
Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανάρτησε τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Οκτωβρίου του 2026.