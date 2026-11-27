Οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές ευθύνονται αθροιστικά για περίπου το 20% της κατανάλωσης ενέργειας ενός σπιτιού. Ορισμένες αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες μπορούν να περιορίσουν αισθητά την αόρατη σπατάλη ρεύματος.

Αν και συνηθίζουμε να εστιάζουμε στα φώτα, η πραγματική εξοικονόμηση κρύβεται αλλού. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA), η θέρμανση και η ψύξη αντιστοιχούν έως και στο 52% της οικιακής κατανάλωσης, ενώ η θέρμανση νερού αγγίζει το 20%.

Ωστόσο, οι μικροσυσκευές που παραμένουν στην πρίζα καλύπτουν περίπου το 20% – ένα ποσοστό καθόλου αμελητέο.

Όπως επισημαίνει ο Σεθ Λιτλ, ειδικός ενεργειακής απόδοσης στην εταιρεία CLEAResult, η εστίαση στα κύρια συστήματα του σπιτιού φέρνει τα μεγαλύτερα οφέλη, όμως ο έλεγχος των μικρών συσκευών αποτρέπει την περιττή σπατάλη.

Ποιες συσκευές «καίνε» περισσότερο

Συσκευές θέρμανσης και ψύξης : Η μεταβολή της θερμοκρασίας απαιτεί μεγάλη ισχύ. Φορητά αερόθερμα, air fryers, τοστιέρες, ηλεκτρικοί βραστήρες, πιστολάκια μαλλιών και μίνι ψυγεία συγκαταλέγονται στους πιο ενεργοβόρους «μικρούς» καταναλωτές.

: Η μεταβολή της θερμοκρασίας απαιτεί μεγάλη ισχύ. Φορητά αερόθερμα, air fryers, τοστιέρες, ηλεκτρικοί βραστήρες, πιστολάκια μαλλιών και μίνι ψυγεία συγκαταλέγονται στους πιο ενεργοβόρους «μικρούς» καταναλωτές. Συσκευές σε συνεχή αναμονή (standby) : Καφετιέρες με ψηφιακά ρολόγια, τηλεοράσεις, υπολογιστές και κονσόλες παιχνιδιών καταναλώνουν ενέργεια όλο το εικοσιτετράωρο, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

: Καφετιέρες με ψηφιακά ρολόγια, τηλεοράσεις, υπολογιστές και κονσόλες παιχνιδιών καταναλώνουν ενέργεια όλο το εικοσιτετράωρο, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Φωτισμός: Παρότι οι λαμπτήρες LED περιορίζουν το κόστος, η χρήση παλαιότερων λαμπτήρων πυρακτώσεως ή ο αναμμένος φωτισμός σε άδεια δωμάτια εξακολουθεί να επιβαρύνει τον λογαριασμό, όπως τονίζει η Άντζι Χικς, συνιδρύτρια της πλατφόρμας Angi.

Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης

Επιλέξτε αποδοτικές συσκευές: Κατά την αγορά νέων συσκευών, προτιμήστε μοντέλα υψηλής ενεργειακής κλάσης (ή με πιστοποίηση ENERGY STAR), τα οποία καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα σε βάθος χρόνου.

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συσκευή: Για μικρές ποσότητες φαγητού, το air fryer ή ο φούρνος μικροκυμάτων είναι πιο οικονομικά από την προθέρμανση ολόκληρου του συμβατικού φούρνου. Αν ανάψετε τον φούρνο, αξιοποιήστε τον πλήρως μαγειρεύοντας ταυτόχρονα φαγητό για δύο ημέρες.

Αξιοποιήστε έξυπνες πρίζες και χρονοδιακόπτες: Οι έξυπνες πρίζες (smart plugs), οι έξυπνοι λαμπτήρες και τα πολύπριζα ασφαλείας σάς επιτρέπουν να προγραμματίζετε τη λειτουργία των συσκευών ή να διακόπτετε εύκολα την παροχή ρεύματος σε υπολογιστές, τηλεοράσεις και κονσόλες μέσω κινητού, χωρίς να σκύβετε κάθε βράδυ πίσω από έπιπλα.

Βγάλτε τις συσκευές περιποίησης από την πρίζα και περιορίστε τη χρήση τους: Αφήστε τα μαλλιά σας να στεγνώσουν φυσικά ή προτιμήστε μεθόδους styling χωρίς θερμότητα όποτε είναι εφικτό. Επίσης, αν δεν προγραμματίζετε την καφετιέρα σας να ετοιμάζει καφέ πριν ξυπνήσετε, βγάλτε την από την πρίζα ώστε να μην καίει ρεύμα απλώς για να δείχνει την ώρα.

Πηγή: Real Simple