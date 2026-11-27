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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της «Οι ESG επιδόσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα» για το 2025, αναδεικνύοντας τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στους τρεις πυλώνες ESG: Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση.

Μέσα από στατιστικά στοιχεία, παραδείγματα δράσεων και βασικούς δείκτες επίδοσης (KPIs), η έκθεση αποτυπώνει με τεκμηριωμένο τρόπο την πολύπλευρη και ουσιαστική συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία πολιτών και επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική αξία της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και τη δυναμική του κλάδου να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Το αποτύπωμα της ασφαλιστικής αγοράς σε αριθμούς:

Περιβάλλον

€667,4 εκατ. απαιτήσεις αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές την περίοδο 2019–2025.

€613 εκατ. στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας συνδεδεμένα με ασφαλίσεις ζωής το 2025.

Κοινωνία

€2,56 δισ. παροχές και αποζημιώσεις στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας.

Σχεδόν 1,5 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικιών και επιχειρήσεων.

Περισσότεροι από 6.000 άμεσα εργαζόμενοι στον ασφαλιστικό κλάδο.

Διακυβέρνηση

€19,1 δισ. επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, που αντιστοιχεί στο 7,7% του ΑΕΠ.

173,3% δείκτης φερεγγυότητας των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Για αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ.