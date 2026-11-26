Αν και η ιδέα της διπλής συσκευής μετρά δεκαετίες (ήδη από το 1953), η σημερινή τεχνολογία αντλίας θερμότητας χωρίς ανάγκη εξωτερικού αεραγωγού την καθιστά πλέον μονόδρομο για τα σύγχρονα διαμερίσματα.

Όποιος έχει βρεθεί με ένα καλάθι βρεγμένα ρούχα στο χέρι, περιμένοντας να αδειάσει το στεγνωτήριο από τα σεντόνια για να βάλει την επόμενη πλύση, ξέρει καλά τους περιορισμούς της κλασικής διάταξης δύο συσκευών. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα έρχονται να λύσουν τα νέας γενιάς ενιαία πλυντήρια-στεγνωτήρια, που κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Καταλαμβάνοντας ακριβώς τον χώρο ενός συμβατικού πλυντηρίου εμπρόσθιας φόρτωσης, μια ενιαία συσκευή απελευθερώνει το μισό δάπεδο του χώρου. Τα ρούχα μπαίνουν στον κάδο, πλένονται και στεγνώνουν στο ίδιο σημείο, καταργώντας το κουβάλημα φορτίων από τη μία συσκευή στην άλλη.

Αν και η ιδέα της διπλής συσκευής μετρά δεκαετίες (ήδη από το 1953), η σημερινή τεχνολογία αντλίας θερμότητας χωρίς ανάγκη εξωτερικού αεραγωγού την καθιστά πλέον μονόδρομο για τα σύγχρονα διαμερίσματα.

Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου

Σε χώρους χωρίς έξοδο εξαερισμού, τα παλαιότερα στεγνωτήρια δημιουργούσαν σοβαρούς περιορισμούς στην εγκατάσταση. Αντίθετα, τα σύγχρονα μοντέλα συμπύκνωσης δεν απαιτούν αγωγό εξαγωγής αέρα· χρειάζονται μόνο μια παροχή αποχέτευσης ή το άδειασμα του δοχείου συλλογής νερού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μοντέλο Profile UltraFast Combo της GE, το οποίο προσφέρει μεγάλο κάδο, λειτουργεί με αντλία θερμότητας και συνδέεται σε μια απλή οικιακή πρίζα, ολοκληρώνοντας πλύση και στέγνωμα ενός μεγάλου φορτίου σε περίπου δύο ώρες.

Το νο.1 πλεονέκτημα της ενιαίας συσκευής

Πέρα από την εξοικονόμηση χώρου και χρόνου, το μεγάλο πλεονέκτημα βρίσκεται στον λογαριασμό του ρεύματος. Σύμφωνα με δοκιμές του οργανισμού Consumer Reports, τα ενιαία συστήματα με αντλία θερμότητας καταναλώνουν αισθητά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τα συμβατικά στεγνωτήρια αντίστασης, με κατασκευαστές όπως η LG να κάνουν λόγο για εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60% ανά κύκλο.

Τα μειονεκτήματα

Υπάρχει, ωστόσο, και η άλλη όψη του νομίσματος. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή του χρήστη όταν ο κάδος γεμίζει ασφυκτικά: σε εργαστηριακές δοκιμές, ένα φορτίο περίπου 5,5 κιλών χρειάστηκε πάνω από τρεις ώρες για να στεγνώσει.

Επιπλέον, η συσκευή δεν μπορεί να πλύνει δεύτερο φορτίο όσο στεγνώνει το πρώτο, ενώ το αρχικό κόστος αγοράς είναι υψηλότερο και η μέση διάρκεια ζωής εκτιμάται στα 8 έως 10 χρόνια, έναντι 10 έως 13 ετών για τις ξεχωριστές συσκευές.

Για μικρά νοικοκυριά με περιορισμένο χώρο και λίγες πλύσεις την εβδομάδα, το ενιαίο πλυντήριο-στεγνωτήριο αποτελεί ιδανική λύση. Αντίθετα, για πολύτεκνες οικογένειες με καθημερινά, απανωτά πλυντήρια, ο διαχωρισμός των δύο συσκευών παραμένει πιο πρακτικός.

Πηγή: The Coolist