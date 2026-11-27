Η συνεργασία της Ελλάδας με τον Αραβικό Κόσμο είναι διαχρονική, έχει μακροπρόθεσμη στρατηγική προτεραιότητα με την αξιοποίηση της κομβικής θέσης της χώρας στην ΕΕ και στόχο την επίτευξη του ανώτερου επιπέδου συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των αμοιβαίων επενδύσεων, των παραγωγικών συμπράξεων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας, του τουρισμού και των λιμανιών, είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στο 15ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ.

Ο κ. Θεοχάρης ο οποίος είναι αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, παρουσίασε τον οδικό χάρτη για τη συνεργασία με τον Αραβικό Κόσμο και τις χώρες που είναι μέλη στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC). Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι στο υφιστάμενο τοπίο των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, επαναπροσδιορίζονται οι οικονομικές σχέσεις και η σταθερότητα, η ανθεκτικότητα και οι αξιόπιστες εταιρικές σχέσεις είναι πλέον κρίσιμες.

Η Ελλάδα, τόνισε, σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων καθώς στηρίζει τον διάλογο, την ειρηνική επίλυση διαφορών και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και ενισχύει τους δεσμούς Ευρώπης και Αραβικού Κόσμου. Σε αυτή τη στρατηγική, όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, εντάσσονται οι τριμερείς συνεργασίες της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία και τις αραβικές χώρες καθώς ενισχύουν τον πολιτικό διάλογο, δημιουργούν θεσμικές γέφυρες και ανοίγουν νέες δυνατότητες οικονομικής και αναπτυξιακής συνεργασίας.

Αναφερόμενος στον οικονομικό μετασχηματισμό των αραβικών χωρών οι οποίες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, να ενισχύσουν την παραγωγική βάση και να επενδύσουν στην ενέργεια, τη βιομηχανία, τις υποδομές, τα logistics, τον τουρισμό, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές τεχνολογίες, τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ουσιαστικός εταίρος.

«Η γεωγραφική θέση της, η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υποδομές της και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί με τις αραβικές χώρες αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. Στο σημείο συνάντησης Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα των αραβικών οικονομιών με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και ως κόμβος κεφαλαίων, τεχνογνωσίας, υποδομών και επιχειρηματικών ευκαιριών. Αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δεν επιδιώκουμε απλώς περισσότερες εμπορικές συναλλαγές, αλλά ένα ανώτερο επίπεδο συνεργασίας: αμοιβαίες επενδύσεις, παραγωγικές συμπράξεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και νέες αλυσίδες αξίας», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Η ενέργεια είναι καθοριστικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων και η μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας αποτελούν κοινές προτεραιότητες. Απαιτούν περιφερειακές συνεργασίες, διασυνδέσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

«Η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της ως πύλης εισόδου και διαμετακόμισης ενεργειακών προϊόντων προς την Ευρώπη. Με αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης, των υφιστάμενων υποδομών και των διασυνδέσεων με τις ευρωπαϊκές αγορές, μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή. Αυτό αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα έργα: στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Saudi-Greek Interconnector και GREGY, στον Great Sea Interconnector, στις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, καθώς και στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, που ενισχύει τη σύνδεση των αγορών Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης», είπε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και αραβικών χωρών στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, των μεταφορών, των ψηφιακών υποδομών, στις κοινές επενδύσεις, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη στρατηγικών συμπράξεων. Ειδικότερα, έκανε αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το υδρογόνο, τα έξυπνα δίκτυα και την αποθήκευση ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) ως πλαισίου περιφερειακής συνεργασίας. Παράλληλα, ανέδειξε τις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, λιμανιών, ύδρευσης και αφαλάτωσης, καθώς και στους τομείς των δομικών υλικών, της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων κατασκευών. Ο κ. Θεοχάρης, μίλησε και για τη συμβολή της ελληνικής τεχνογνωσίας στην αποκατάσταση υποδομών σε χώρες που έχουν πληγεί από συγκρούσεις, αλλά και στις νέες δυνατότητες συνεργασίας σε ψηφιακά δίκτυα, υποθαλάσσια καλώδια και κέντρα δεδομένων. Η Ελλάδα, όπως είπε, συνεργάζεται ήδη με τη Σαουδική Αραβία για τον ψηφιακό διάδρομο East to Med Data Corridor (EMC) και με την Αίγυπτο για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Οι πρωτοβουλίες αυτές δημιουργούν νέες διαδρομές μεταφοράς δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Αφρικής και ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε, επίσης, στις προοπτικές επενδύσεων σε σύγχρονα κέντρα δεδομένων και προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι η ψηφιακή συνδεσιμότητα αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας, καινοτομίας και γεωοικονομικής επιρροής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), τον οποίο χαρακτήρισε πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας καθώς συνδυάζει εμπορευματικές μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακές υποδομές και δημιουργεί νέες εμπορικές και επενδυτικές προοπτικές. Όπως σημείωσε, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, οι λιμενικές και μεταφορικές υποδομές της και οι ενεργειακές και ψηφιακές διασυνδέσεις της μπορούν να συμβάλουν στη σύνδεση της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Ασία, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στα διεθνή δίκτυα εμπορίου και ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά στις οικονομικές σχέσεις με τις αραβικές χώρες, είπε ότι το διμερές εμπόριο αγαθών υπερβαίνει τα 13 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι ζητούμενο είναι η περαιτέρω ενίσχυση των αμοιβαίων επενδύσεων, των κοινών επιχειρηματικών σχημάτων, των συμπαραγωγών και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας και νέων θέσεων εργασίας.

Ο κ. Θεοχάρης ολοκλήρωσε την ομιλία του στο 15ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ αναφερόμενος στον ενεργό ρόλο του υπουργείου Εξωτερικών στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση επενδυτικών συνεργασιών, μέσω του δικτύου διπλωματικών και προξενικών Αρχών, των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και της Enterprise Greece.