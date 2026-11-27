Οι ασυνήθιστοι μεταλλικοί ήχοι, τα χτυπήματα και ο ήχος βρασμού που προέρχονται από τον θερμοσίφωνα προκαλούν ανησυχία, όμως σπάνια σημαίνουν ότι η συσκευή χρειάζεται άμεση αντικατάσταση.

Από το βουητό του καλοριφέρ μέχρι τους «περίεργους» ήχους στις σωληνώσεις, κάθε σπίτι παράγει διάφορους θορύβους. Όταν όμως ένας θερμοσίφωνας αρχίζει να σας προβληματίζει, ειδικά αν ο ήχος είναι καινούργιος ή εντείνεται, θα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα.

Οι τρεις βασικές αιτίες

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τρεις είναι οι βασικές αιτίες.

Η συνηθέστερη αιτία είναι η συσσώρευση αλάτων και ιζημάτων, η οποία εκδηλώνεται με βαθύ βουητό ή ήχους «σκασίματος» κατά τη θέρμανση του νερού.

Όπως εξηγεί η επαγγελματίας υδραυλικός Morgan Buck, τα μεταλλικά στοιχεία του νερού κατακάθονται στον πυθμένα του δοχείου, παγιδεύοντας μικρές ποσότητες νερού από κάτω. Όταν η αντίσταση ή ο καυστήρας θερμαίνει το δοχείο, το παγιδευμένο νερό μετατρέπεται σε φυσαλίδες ατμού που «σκάνε» καθώς διαπερνούν το στρώμα των αλάτων.

Η δεύτερη αιτία είναι το λεγόμενο «υδραυλικό πλήγμα», το οποίο διακρίνεται ως απότομο, κοφτό χτύπημα στις σωληνώσεις αμέσως μόλις κλείσει μια βρύση ή σταματήσει να γεμίζει το πλυντήριο. Η αιφνίδια διακοπή της ροής προκαλεί δόνηση στους σωλήνες γύρω από τον θερμοσίφωνα.

Η τρίτη αιτία αφορά τη θερμική διαστολή, η οποία συνοδεύεται από διακεκομμένα «κλικ» καθώς διαστέλλεται το μέταλλο. Επειδή το ζεστό νερό καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο, αν υπάρχει μειωτής πίεσης ή βαλβίδα αντεπιστροφής στην κεντρική παροχή χωρίς λειτουργικό δοχείο διαστολής, η πίεση στο κύκλωμα αυξάνεται κάθε φορά που λειτουργεί ο θερμοσίφωνας.

Τι δείχνει η στιγμή που εμφανίζεται ο ήχος

Παρότι οι ήχοι αυτοί δεν υποδηλώνουν απαραίτητα άμεσο κίνδυνο, δεν πρέπει να αγνοούνται. Τα άλατα μειώνουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση της συσκευής αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος ή καυσίμου, ενώ το υδραυλικό πλήγμα και η υψηλή πίεση καταπονούν τις συνδέσεις και το δοχείο.

Για μια πρώτη εκτίμηση, παρατηρήστε πότε εμφανίζεται ο θόρυβος: αν ακούγεται αμέσως μετά το κλείσιμο μιας βρύσης, πιθανότατα πρόκειται για υδραυλικό πλήγμα, το οποίο αντιμετωπίζεται με αποσβεστήρες πλήγματος ή ρύθμιση της πίεσης. Αν συμβαίνει κατά τη θέρμανση χωρίς να χρησιμοποιείται νερό, ευθύνονται συνήθως τα άλατα - που απαιτούν καθαρισμό του δοχείου - ή η πίεση, όπου ένας υδραυλικός μπορεί να ελέγξει την ανάγκη εγκατάστασης ή συντήρησης δοχείου διαστολής.

Πηγή: Real Simple