Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, παρέλαβε τα αντιδιαβρωτικά και μικρά αντιπλημμυρικά έργα που ολοκληρώθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της άμεσης αποκατάστασης της Δυτικής Αττικής μετά την πυρκαγιά του τέλους Ιουλίου 2026, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δασών, κ. Στάθη Σταθόπουλου και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελου Γκουντούφα. Στην παραλαβή των έργων, παρευρέθηκαν ακόμα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής, κ. Θανάσης Μπούρας, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κυρία Αθανασία Παπασπύρου, ο Δήμαρχος Μάνδρας, κ. Αρμόδιος Δρίκος, οι Αντιδήμαρχοι Μεγαρέων Περιβάλλοντος και πρασίνου κ. Δημήτρης Καρδάτος και Πολιτικής προστασίας κ. Βόρδος Δημήτρης, καθώς και ο κ. Χάρης Μαργαρίτης, Group Chief Operating Officer της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα έργα αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, με Ανάδοχο Αποκατάστασης την Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας. Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και περατώθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2026, πολύ νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο τετράμηνο χρονοδιάγραμμα και πριν από την πλήρη ανάπτυξη της περιόδου των έντονων χειμερινών βροχοπτώσεων.

Με ορίζοντα την έγκαιρη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινοτήτων, τα έργα στοχεύουν στη συγκράτηση του εδάφους, των φερτών υλικών και των σπόρων που θα στηρίξουν τη φυσική αναγέννηση του δάσους, στον περιορισμό της διάβρωσης, καθώς και στην προστασία των οικισμών με τη μείωση των άμεσων μεταπυρικών υδρολογικών κινδύνων.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών, το φυσικό αντικείμενο προσαρμόστηκε στις πραγματικές συνθήκες του πεδίου και επεκτάθηκε σε επιπλέον και απρόβλεπτες παρεμβάσεις, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αρχικής μελέτης σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η συνολική επιφάνεια της παρέμβασης ήταν 4.458 στρέμματα, έναντι 4.189 στρεμμάτων που προέβλεπε η αρχική μελέτης. Περιλάμβανε δε, την κατασκευή 274.613 μέτρων κορμοδεμάτων, 176.946 μέτρων κλαδοδεμάτων και 1.291,40 τ.μ. ξυλοφραγμάτων.

Στο πεδίο εργάστηκαν συνολικά 97 δασεργάτες από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ), τον ΔΑΣΕ Αθαμανίας Καλαμπάκας, τον ΔΑΣΕ Στουρναρέικων Τρικάλων, τον ΔΑΣΕ Καρπενησίου Ευρυτανίας και τον ΔΑΣΕ Μίστρου Ευβοίας «Η ΕΛΙΜΠΟΣ», των οποίων η παράλληλη συνεργασία κατέστησε εφικτή την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών.

Η έγκαιρη παράδοση των έργων υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία, την τοπική Δασική Υπηρεσία, τους δασικούς συνεταιρισμούς και τους αναδόχους αποκατάστασης, ώστε οι κρίσιμες αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές υποδομές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις χειμερινές κακοκαιρίες.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα στέλνουμε από τον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ουσιαστικής θωράκισης. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, δεσμευτήκαμε τον Σεπτέμβριο ότι τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα γίνουν σε χρόνο ρεκόρ και σήμερα παραδίδονται νωρίτερα από το προβλεπόμενο, προλαβαίνοντας τις μεγάλες χειμερινές βροχές. Αυτό το αποτέλεσμα έγινε πράξη χάρη στη στενή συνεργασία του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής, των τοπικών Βουλευτών, της Δασικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου και του ιδιώτη αναδόχου, της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και με τον καθημερινό μόχθο των δασικών συνεταιρισμών και των δασεργατών μας. Ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου λειτουργεί πάντα με την απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα και επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό σε όλο το ίχνος της φωτιάς στη Δυτική Αττική και σε κάθε περιοχή που δοκιμάζεται. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τη φύση, οφείλουμε όμως να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και περιουσία και να στηρίζουμε τη φυσική αναγέννηση του τόπου. Στεκόμαστε σταθερά αρωγοί στις τοπικές κοινωνίες, ώστε η περιοχή να επουλώσει τα τραύματά της και να προχωρήσει μπροστά».

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής, κ. Θανάσης Μπούρας, δήλωσε: «Ολοκληρώνεται ένα σημαντικό έργο για τον οικισμό εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Μετά από την απογοήτευση του καλοκαιριού από την πολύ μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά σε αυτή την πολύ όμορφη περιοχή της Αττικής, σήμερα υπάρχει αισιοδοξία. Αισιοδοξία, γιατί ολοκληρώνονται πάρα πολλά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα και έγινε πράξη η άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρίου Παπασταύρου, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να είμαστε στην αισιόδοξη θέση να πούμε ότι προστατεύουμε την περιοχή και τους κατοίκους από τον επερχόμενο χειμώνα. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία, με εντολές του Πρωθυπουργού, βρίσκεται παρούσα έτσι ώστε να συνεχίσει την αποκατάσταση όλων των ζημιών και όλων των ανθρώπων και των οικογενειών και σε προσωπικό, αλλά και σε γενικό επίπεδο. Και λέγοντας γενικό, εννοώ ότι θα συνεχίσουμε να βοηθάμε για την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών έτσι ώστε αυτός ο όμορφος τόπος να ξαναβρεί τον ρυθμό του και την εικόνα την οποία είχε πριν από την καταστροφική πυρκαγιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον παριστάμενο Υπουργό που πράγματι, μαζί με τις δασικές υπηρεσίες, αλλά και όλους τους φορείς -και τον Δήμο και την Περιφέρεια και την Τράπεζα Πειραιώς-, ανταποκρίθηκαν άμεσα και σήμερα έχουμε αυτό το αισιόδοξο αποτέλεσμα».

Η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κυρία Αθανασία Παπασπύρου, δήλωσε: «Η Δυτική Αττική είναι μια δύσκολη Περιφέρεια, αλλά σήμερα έχουμε χαμόγελο και αισιοδοξία, γιατί ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα για την περιοχή. Και η χαρά είναι μεγαλύτερη διότι τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα παραδόθηκαν σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πιο σύντομο από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει».

Ο Δήμαρχος Μάνδρας, κ. Αρμόδιος Δρίκος, δήλωσε: «Παραδίδουμε σήμερα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, την πρώτη φάση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, ολοκληρώνοντας την παρέμβαση στον συντομότερο δυνατό χρόνο μετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού. Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάρη στη στενή συνεργασία του Υπουργείου, της Δασικής Υπηρεσίας, του Δήμου, της Περιφέρειας και των τοπικών βουλευτών, με κοινό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Δεν σταματάμε εδώ: συνεχίζουμε μαζί με τη Δασική Υπηρεσία και την τοπική αυτοδιοίκηση στη δημιουργία των μόνιμων φραγμάτων, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων – από αναπλάσεις και ασφαλτοστρώσεις έως την κρατική αρωγή και τη στήριξη των επιχειρήσεων. Σε κάθε γειτονιά και δημοτική ενότητα, στο Πόρτο Γερμενό, στα Βίλια και σε ολόκληρη την περιοχή, στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας και να στηρίξουμε τη γρήγορη αποκατάσταση και αναγέννηση του τόπου μας».

Από την πλευρά του, ο κ. Χάρης Μαργαρίτης, Group Chief Operating Officer της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση και παράδοση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις πυρόπληκτες εκτάσεις του Πόρτο Γερμενού αποτελεί για εμάς στην Πειραιώς μια ουσιαστική δέσμευση που έγινε πράξη στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, κινητοποιηθήκαμε άμεσα, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των παρεμβάσεων σε μια έκταση σχεδόν 4.500 στρεμμάτων, με στόχο την άμεση θωράκιση του εδάφους, των υποδομών και των περιουσιών των κατοίκων ενόψει του χειμώνα. Για την Πειραιώς, η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών αποτελεί σταθερή στρατηγική προτεραιότητα. Από τη Θεσσαλία και τον Έβρο μέχρι τη Δυτική Αττική, βρισκόμαστε διαχρονικά στην πρώτη γραμμή, τόσο με έργα πρόληψης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος όσο και με στοχευμένα μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και προστατεύουν το φυσικό κεφάλαιο της χώρας».