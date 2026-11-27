Μια πεντάωρη προσομοίωση διακοπής ρεύματος απέδειξε στην πράξη ότι οι σύγχρονες οικιακές μπαταρίες μπορούν να καλύψουν τις βασικές ενεργειακές ανάγκες ενός νοικοκυριού, αφήνοντας μάλιστα σημαντικό απόθεμα ισχύος.

Η πραγματική αυτονομία που προσφέρουν τα οικιακά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνθήκες διακοπής ρεύματος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ενδιαφέρουσας δοκιμής.

Ένας ιδιοκτήτης κατοικίας στις ΗΠΑ έθεσε εκτός λειτουργίας την κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για πέντε ώρες, τροφοδοτώντας το σπίτι αποκλειστικά μέσω μιας εφεδρικής μπαταρίας. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς με την ολοκλήρωση του τεστ η στάθμη φόρτισης βρισκόταν ακόμη στο 58%.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην πλατφόρμα Reddit, επέλεξε τη φορητή μονάδα αποθήκευσης S5000, συνδέοντάς την στον ηλεκτρολογικό πίνακα μέσω ειδικής υποδοχής και διακόπτη μεταγωγής, ως εναλλακτική λύση αντί για μια γεννήτρια. Αν και αρχικά είχε ζητήσει προσφορά για εγκατάσταση γεννήτριας φυσικού αερίου - μαζί με τις απαραίτητες σωληνώσεις και άδειες - κατέληξε σε μια πιο ευέλικτη λύση, δεδομένου ότι οι διακοπές ρεύματος στην περιοχή του συμβαίνουν μόλις μία ή δύο φορές τον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η μπαταρία κράτησε σε συνεχή λειτουργία τον λέβητα θέρμανσης, το ψυγείο, έναν καταψύκτη, τον φωτισμό, την τηλεόραση και το router. Παρακολουθώντας τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής του συστήματος, διαπίστωσε ότι κατά τους κύκλους λειτουργίας του λέβητα η ζήτηση ισχύος κυμαινόταν από 400 έως 900 Watt.

Αθόρυβη λειτουργία χωρίς καυσαέρια στην αυλή

Πέρα από τα νούμερα κατανάλωσης, σημαντικό πλεονέκτημα αποδείχθηκε η απουσία θορύβου και καυσαερίων. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο λέβητας λειτούργησε απρόσκοπτα με την ενέργεια της μπαταρίας, χωρίς να ακούγεται ο ενοχλητικός θόρυβος ενός κινητήρα στην αυλή.

Το μοναδικό ερώτημα που έμεινε ανοιχτό αφορούσε την αντοχή του συστήματος κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης νύχτας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στη συζήτηση που ακολούθησε, άλλος χρήστης μοιράστηκε τη δική του εμπειρία, εξηγώντας ότι η κατανάλωση εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του εξοπλισμού, καθώς ένας μικρότερος λέβητας πετρελαίου λειτούργησε επί εννέα ώρες με μια μπαταρία μικρότερης χωρητικότητας (S2000), αφήνοντας υπόλοιπο 20%.

Η υβριδική λύση για μεγάλες διακοπές

Για την αντιμετώπιση πολυήμερων μπλακάουτ, όπου η μπαταρία ενδέχεται να εξαντληθεί, προτάθηκε ένας υβριδικός συνδυασμός: η επαναφόρτιση της μπαταρίας μέσω μιας μικρότερης γεννήτριας συνδεδεμένης με ταχυσύνδεσμο στο δίκτυο φυσικού αερίου. Παράλληλα, σε περιόδους κανονικής λειτουργίας του δικτύου, η χρήση οικιακών μπαταριών - ιδίως σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά συστήματα - επιτρέπει στα νοικοκυριά να αξιοποιούν αποθηκευμένη ενέργεια κατά τις ώρες αιχμής, περιορίζοντας την εξάρτηση από το ακριβότερο ρεύμα του δικτύου.

Πηγή: The Cool Down