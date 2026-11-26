Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΣΑΗΕ) αποκτά νέα εταιρική ταυτότητα, αποτυπώνοντας οπτικά τον χαρακτήρα, τις αξίες και το όραμά του για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Στον πυρήνα της νέας ταυτότητας βρίσκεται ένα σύμβολο που αντλεί την έμπνευσή του από τη γεωμετρία των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δύο διακριτές γεωμετρικές μορφές συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο, δημιουργώντας στον ενδιάμεσο λευκό χώρο έναν κεραυνό, το διαχρονικό σύμβολο της ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύνθεση αυτή αποτυπώνει με λιτό και δυναμικό τρόπο τις έννοιες της συνεργασίας, της αποθήκευσης και της ενέργειας, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία του Συνδέσμου: τη συνένωση δυνάμεων και τεχνογνωσίας για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Ιδιαίτερο συμβολισμό φέρει και η χρωματική παλέτα της νέας ταυτότητας. Το πράσινο (Energy Green) εκφράζει την ενεργειακή μετάβαση, τη βιωσιμότητα, την ανανέωση και την αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, ενώ το μωβ (Technology Purple) συμβολίζει την καινοτομία, την τεχνογνωσία και την τεχνολογική αξιοπιστία που υποστηρίζουν την αποθήκευση ενέργειας. Το λευκό δεν αποτελεί απλώς το φόντο, αλλά ενεργό στοιχείο της σύνθεσης, καθώς διαμορφώνει το ίδιο το σύμβολο της ενέργειας. Τη νέα οπτική ταυτότητα συμπληρώνει μια γραμματοσειρά που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τον ΕΣΣΑΗΕ, με δυναμικές γραμμές που εκφράζουν τον τεχνολογικό του χαρακτήρα και καμπύλες που αναδεικνύουν τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η νέα εταιρική ταυτότητα συνοδεύεται από τη νέα ιστοσελίδα του Συνδέσμου, www.haess.gr, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας και επικοινωνίας.