Ο Σύνδεσμος ζητά από το ΥΠΕΝ να θεσπιστεί προσωρινό κατώτατο όριο μηδενικής Διαφορικής Προσαύξησης έως το τέλος του 2028 – Προτείνει ακόμη την προσωρινή αναστολή είσπραξης των σχετικών χρεώσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της νομοθετικής παρέμβασης

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε ο Σύνδεσμος μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ), ζητώντας την άμεση θέσπιση έκτακτης μεταβατικής ρύθμισης για τους υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 500 kW. Κεντρικό αίτημα του Συνδέσμου είναι η Διαφορική Προσαύξηση να μην μπορεί να λαμβάνει αρνητική τιμή και να μη δημιουργείται αντίστοιχη οφειλή προς τον ΔΑΠΕΕΠ.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι συνθήκες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν γίνει ιδιαίτερα δυσμενείς για τους μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς. Οι συχνότερες μηδενικές και αρνητικές τιμές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι περιορισμοί έγχυσης και οι περικοπές παραγωγής, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος εκπροσώπησης και εξισορρόπησης, συμπιέζουν σημαντικά τα έσοδά τους και θέτουν σε δοκιμασία τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους.

Στο επίκεντρο η αρνητική Διαφορική Προσαύξηση

Ο ΣΥΦΩΕΛ ζητά ειδική, προσωρινή νομοθετική παρέμβαση για τους υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος έως και 500 kW, οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ).

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει ότι η Διαφορική Προσαύξηση δεν θα μπορεί να λαμβάνει αρνητική τιμή. Ειδικότερα, όταν η μηνιαία Ειδική Τιμή Αγοράς της αντίστοιχης τεχνολογίας υπερβαίνει την Τιμή Αναφοράς του σταθμού, η Διαφορική Προσαύξηση θα υπολογίζεται ως μηδενική, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση καταβολής της σχετικής διαφοράς προς τον ΔΑΠΕΕΠ.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028

Για την εξειδίκευση του αιτήματός του, ο Σύνδεσμος καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής διάταξης, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί στον ν. 4414/2016 ως ειδική μεταβατική πρόβλεψη.

Σύμφωνα με την πρόταση, η προστασία θα αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως 500 kW που έχουν συνάψει ΣΕΔΠ πριν από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης. Το μέτρο προτείνεται να έχει προσωρινή διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, ενώ οι λεπτομέρειες εκκαθάρισης και εφαρμογής θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράλληλα, προβλέπεται ρητά ότι η εφαρμογή της διάταξης θα τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

«Μεταβατική προστασία» μέχρι να αξιοποιηθεί η αποθήκευση

Ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει την παρέμβαση αναγκαίο μεταβατικό μέτρο, μέχρι να αναπτυχθούν ουσιαστικές δυνατότητες αξιοποίησης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους μικρούς παραγωγούς.

Όπως αναφέρει, η αποθήκευση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική διέξοδο απέναντι στις δυσκολίες της αγοράς, ωστόσο δεν είναι ακόμη πρακτικά και οικονομικά προσιτή για την πλειονότητα των μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών. Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά στην υιοθέτηση αντίστοιχης λογικής μηδενισμού της πρόσθετης προσαύξησης σε περιόδους υψηλών τιμών αγοράς και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ζητείται και προσωρινή αναστολή των χρεώσεων

Πέρα από την εξέταση της νομοθετικής πρότασης, ο ΣΥΦΩΕΛ καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και τη συμβατότητά της με το ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική αξιολόγηση, ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής είσπραξης των σχετικών χρεώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση στοχευμένης διαβούλευσης με εκπροσώπους των μικρών φωτοβολταϊκών παραγωγών.

Η επιστολή απευθύνεται στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στον υφυπουργό Νικόλαο Τσάφο και στη γενική γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα, με τον Σύνδεσμο να ζητά έγκαιρη ανταπόκριση για την προστασία της βιωσιμότητας των μικρών φωτοβολταϊκών επενδύσεων κατά τη μεταβατική περίοδο της ενεργειακής αγοράς.

Αναλυτικά, ολόκληρη η επιστολή του ΣΥΦΩΕΛ προς το ΥΠΕΝ, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έκτακτη μεταβατική ρύθμιση για τη μη επιβολή αρνητικής Διαφορικής Προσαύξησης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως 500 kW

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα,

Όπως σας έχουμε επανειλημμένα επισημάνει με προηγούμενες παρεμβάσεις μας, οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν καταστεί ιδιαίτερα δυσμενείς για τους μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς, δημιουργώντας πλέον σοβαρά ζητήματα οικονομικής βιωσιμότητας των επενδύσεών τους.

Η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης μηδενικών και αρνητικών τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι συνεχείς περιορισμοί έγχυσης και περικοπές παραγωγής, καθώς και το αυξημένο κόστος εκπροσώπησης και εξισορρόπησης, έχουν περιορίσει σημαντικά τα έσοδα των παραγωγών. Την ίδια στιγμή, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστική διέξοδο, δεν έχει ακόμη καταστεί πρακτικά και οικονομικά προσιτή για την πλειονότητα των μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών.

Υπό τις συνθήκες αυτές, θεωρούμε αναγκαία τη λήψη πρόσθετων, στοχευμένων μέτρων προστασίας των μικρών παραγωγών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ένα ειδικό ζήτημα που αφορά την υποχρέωση καταβολής αρνητικής Διαφορικής Προσαύξησης προς τον ΔΑΠΕΕΠ και να προτείνουμε συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση για τους υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 500 kW.

Ζητούμε την άμεση εξέταση ειδικής, προσωρινής νομοθετικής ρύθμισης για τους υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως και 500 kW με Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), ώστε η Διαφορική Προσαύξηση να μην μπορεί να λαμβάνει αρνητική τιμή και να μη δημιουργείται αντίστοιχη οφειλή προς τον ΔΑΠΕΕΠ.

Προτεινόμενη νομοθετική διάταξη:

Προς διευκόλυνση της εξέτασης του αιτήματός μας, υποβάλλουμε την ακόλουθη πρόταση νομοθετικής διάταξης, η οποία θα μπορούσε να προστεθεί ως ειδική μεταβατική ρύθμιση στον ν. 4414/2016:

«Προσωρινό κατώτατο όριο Διαφορικής Προσαύξησης μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών»

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος έως και πεντακόσια κιλοβάτ (500 kW), οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Διαφορική Προσαύξηση δεν δύναται να λαμβάνει αρνητική τιμή.

2. Όταν η μηνιαία Ειδική Τιμή Αγοράς της αντίστοιχης τεχνολογίας υπερβαίνει την Τιμή Αναφοράς του σταθμού, η Διαφορική Προσαύξηση λογίζεται ίση με μηδέν (0 €/MWh) και δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής της σχετικής διαφοράς προς τον ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

3. Η παρούσα εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2028. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εκκαθάρισης και εφαρμογής, υπό την επιφύλαξη της τήρησης του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων».

Η πρόταση έχει μεταβατικό χαρακτήρα, μέχρι να αναπτυχθούν ουσιαστικές δυνατότητες αξιοποίησης της αποθήκευσης από τους μικρούς παραγωγούς. Αντίστοιχη λογική μηδενισμού της πρόσθετης προσαύξησης σε υψηλές τιμές αγοράς είχε υιοθετηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα τη νομοθετική πρόταση, τις συνέπειές της για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, καθώς και την απαιτούμενη συμβατότητα με το ενωσιακό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης ζητούμε να εξεταστεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής είσπραξης των σχετικών χρεώσεων, καθώς και η διεξαγωγή στοχευμένης διαβούλευσης με εκπροσώπους των μικρών φωτοβολταϊκών παραγωγών.

Ευελπιστούμε στην έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ώστε να προστατευθεί η βιωσιμότητα των μικρών επενδύσεων κατά την περίοδο μετάβασης σε ένα πιο ευέλικτο ηλεκτρικό σύστημα.

Μετά τιμής,

Για το ΔΣ του «Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδος» (Συ.Φω.Ελ.)

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας