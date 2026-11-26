Ο σωστός στολισμός του δέντρου δεν είναι απλώς ζήτημα αισθητικής, αλλά και ασφάλειας.

Το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου με λαμπάκια - είτε προτιμάτε το κλασικό θερμό λευκό είτε τα πολύχρωμα - μεταμορφώνει αμέσως την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Χωρίς τη σωστή τεχνική, όμως, το αποτέλεσμα μπορεί εύκολα να δείχνει άναρχο, με εκτεθειμένα καλώδια και «τυφλά» σημεία.

Το νο.1 είναι η ασφάλεια

Πριν ξεκινήσετε, προέχει η ασφάλεια. Η σύνδεση πολλών σειρών από λαμπάκια εγκυμονεί κινδύνους υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος. Όπως τονίζει ο Derek Miller, επικεφαλής τεχνικός στους βοτανικούς κήπους Longwood Gardens, η παροχή ρεύματος πρέπει να προστατεύεται πάντα από ρελέ διαρροής.

Παράλληλα, χρειάζεται μέτρο στις επεκτάσεις: ακόμα και με σύγχρονα LED χαμηλής κατανάλωσης, ένα δέντρο ύψους περίπου 2,5 μέτρων χρειάζεται συνήθως έξι έως οκτώ σειρές των 50 λαμπτήρων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνετε το όριο σύνδεσης που ορίζει ο κατασκευαστής.

Από πάνω προς τα κάτω ή το αντίθετο;

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση, ο χρυσός κανόνας είναι να φαίνεται το φως και όχι τα καλώδια. Για να κρύψετε φις και συνδέσεις, ξεκινήστε από τη βάση του κορμού.

Τυλίξτε την πρώτη σειρά γύρω από τον κορμό ανεβαίνοντας προς την κορυφή - διαδικασία που καταναλώνει περίπου τη μισή σειρά. Από την κορυφή και κάτω, δουλέψτε κλαδί-κλαδί: τυλίξτε τα λαμπάκια από το εσωτερικό του κλαδιού προς την άκρη του και επιστρέψτε ξανά προς τον κορμό, περνώντας μικρά κλαδάκια ανάμεσα στα καλώδια για να τα καμουφλάρετε.

Συνεχίστε καθοδικά μέχρι τη βάση, προσθέτοντας νέες σειρές όπου απαιτείται.

Το τεστ των μισόκλειστων ματιών

Μόλις ολοκληρώσετε, κάντε ένα βήμα πίσω και εφαρμόστε το «τεστ των μισόκλειστων ματιών»: κοιτάζοντας το δέντρο με μισόκλειστα βλέφαρα, το φως πρέπει να δείχνει απόλυτα ομοιόμορφο, αποκαλύπτοντας αμέσως τυχόν «τυφλά» σημεία ή υπερβολικά φωτεινές συστάδες που θέλουν διόρθωση.

Αν διαθέτετε έτοιμο φωτισμένο δέντρο, μπορείτε να του δώσετε βάθος προσθέτοντας λεπτά διακοσμητικά LED ή τοποθετώντας έγχρωμους επιδαπέδιους προβολείς πίσω του, δημιουργώντας θεατρικές σκιές στον τοίχο, όπως προτείνει ο σχεδιαστής Francis Toumbakaris.

Για δέντρα σε μπαλκόνια ή κήπους, τέλος, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φωτιστικά σώματα με πιστοποίηση στεγανότητας για εξωτερικούς χώρους και σφραγίζετε με πλαστικά καλύμματα κάθε ελεύθερη υποδοχή, ώστε να μην περάσει υγρασία στο κύκλωμα.

Πηγή: martha stewart