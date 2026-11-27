Να μη γίνουν δεκτές οι υπέρογκες αυξήσεις έως 44% στις χρεώσεις διανομής φυσικού αερίου που ζητά η Enaon EDA, ζητούν τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Η Enaon EDA, ο ιδιωτικός, με επιλογή της κυβέρνησης ΝΔ, όπως τονίζουν οι Βουλευτές, Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου που ανήκει κατά 100% στον ιταλικό όμιλο Italgas, έχει υποβάλει, προς έγκριση, στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου 2027-2031 και το Σχέδιο Τιμολογίων 2027-2030. Η πρότασή της θα επιφέρει υπέρογκες αυξήσεις. Ζητά συγκεκριμένα, η μεσοσταθμική χρέωση διανομής για τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές να φτάσει τα 28,65 €/MWh το 2030, με σωρευτική αύξηση 44,2%, ενώ για τη βιομηχανία οι επιβαρύνσεις φτάνουν έως και το 82%.

Στη δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, προμηθευτές, βιομηχανικοί σύνδεσμοι, καταναλωτικές οργανώσεις και τοπικοί φορείς αμφισβήτησαν όχι μόνο το ύψος των αυξήσεων, αλλά και τις ίδιες τις οικονομικές παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η πρόταση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC), που η Enaon προτείνει να αυξηθεί από 8,38% σε 8,70% προ φόρων. Ως Νέα Αριστερά είχαμε αναδείξει και στο παρελθόν το ζήτημα των χρεώσεων του Διαχειριστή Enaon EDA του δικτύου διανομής αερίου. Με την ερώτησή μας της 21ης Οκτωβρίου 2024, είχαμε επισημάνει ότι η ΡΑΑΕΥ είχε εγκρίνει για την Enaon EDA WACC 8,38% για τα έτη 2024-2026, όταν για την τότε ΔΕΠΑ Υποδομών τα έτη 2021 και 2022 ήταν 7,03%.Είχαμε επίσης θέσει το ερώτημα της σκοπιμότητας των επεκτάσεων του δικτύου σε σχέση με τους στόχους απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Σήμερα η εταιρεία ζητά ακόμη υψηλότερη εγγυημένη απόδοση και ακόμη περισσότερες επεκτάσεις.

Η πρόταση της Enaon EDA ενσωματώνει επίσης την ανάκτηση 179,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ του εσόδου που προβλεπόταν και του εσόδου που πράγματι εισπράχθηκε τα έτη 2022-2025. Τα ποσά αυτά θα επιβαρύνουν τους λογαριασμούς κατά 44,95 εκατ. ευρώ τον χρόνο την περίοδο 2027-2030, χωρίς να έχει δοθεί αναλυτική εξήγηση για τους λόγους των αποκλίσεων. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές καλούνται να καλύψουν εκ των υστέρων το έσοδο που δεν πραγματοποίησε ένας ιδιώτης με εγγυημένη απόδοση.

Οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς σχολιάζουν πως όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσματα της επιλογής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να πουλήσει το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas, δημιουργώντας ένα ιδιωτικό μονοπώλιο σε μια κρίσιμη υποδομή. Ένα μονοπώλιο που διασφαλίζει εγγυημένες αποδόσεις για τους μετόχους του, ενώ το κόστος των επενδύσεών του, των λανθασμένων προβλέψεών του και του κινδύνου που αναλαμβάνει μετακυλίεται στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούν να μάθουν: Ποια είναι η θέση του Υπουργείου για τις αυξήσεις που ζητά η Enaon EDA, πώς τεκμηριώνεται η αύξηση του WACC από 8,38% σε 8,70%, με απόδοση κεφαλαίου 392,4 εκατ. ευρώ στην τετραετία, καθώς και η ενσωμάτωση πρόσθετου ασφαλίστρου κινδύνου χώρας, από πού προκύπτει, ανά έτος, η υποανάκτηση εσόδων 179,8 εκατ. ευρώ των ετών 2022-2025, ποιοι παράγοντες οδήγησαν στις αποκλίσεις, και για ποιο λόγο πρέπει να την πληρώσουν οι καταναλωτές, εάν έχουν εκπονηθεί μελέτες κόστους-οφέλους για τις επεκτάσεις του επενδυτικού προγράμματος 2027-2031, ύψους 494 εκατ. ευρώ, ιδίως για περιοχές όπου το κόστος ανά νέο πελάτη ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, πώς συνάδουν οι επεκτάσεις αυτές με τους στόχους απανθρακοποίησης των κτιρίων, καθώς και ποιος θα πληρώσει το κόστος δικτύων που ενδέχεται να μείνουν αναξιοποίητα.

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