Από χαλαρές επαφές μέχρι επικίνδυνες υπερφορτώσεις κυκλωμάτων, μάθετε πότε επιβάλλεται η άμεση κλήση ηλεκτρολόγου.

Ένα φωτιστικό που τρεμοπαίζει μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, ειδικά αν το φαινόμενο είναι διακριτικό. Ωστόσο, οι ηλεκτρολόγοι τονίζουν ότι ποτέ δεν πρέπει να αγνοούμε τέτοια σημάδια.

Πίσω από ένα ελαφρύ τρεμόπαιγμα μπορεί να κρύβεται από μια απλή χαλαρή λάμπα μέχρι επικίνδυνες βλάβες στην καλωδίωση, οι οποίες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του σπιτιού.

Οι συνηθισμένοι «ένοχοι» πίσω από ένα φως που τρεμοπαίζει

Ευτυχώς, δεν σημαίνει κάθε αστάθεια πως το σπίτι αντιμετωπίζει ηλεκτρολογική «κρίση». Πίσω από ένα φως που τρεμοπαίζει μπορεί να κρύβονται:

Ελαττωματικοί λαμπτήρες: Μια λάμπα που δεν έχει βιδωθεί σωστά ή δεν ταιριάζει με τον τύπο του φωτιστικού (όπως η χρήση μη συμβατού λαμπτήρα σε ροοστάτη) προκαλεί συχνά διακοπτόμενο τρεμόπαιγμα.

Μια λάμπα που δεν έχει βιδωθεί σωστά ή δεν ταιριάζει με τον τύπο του φωτιστικού (όπως η χρήση μη συμβατού λαμπτήρα σε ροοστάτη) προκαλεί συχνά διακοπτόμενο τρεμόπαιγμα. Προβληματικοί διακόπτες ή πρίζες: Αν το φως τρεμοπαίζει όταν αγγίζετε τον διακόπτη, ή αν ο διακόπτης είναι χαλαρός και κάνει θόρυβο, ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση από επαγγελματία.

Αν το φως τρεμοπαίζει όταν αγγίζετε τον διακόπτη, ή αν ο διακόπτης είναι χαλαρός και κάνει θόρυβο, ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση από επαγγελματία. Υπερφορτωμένα κυκλώματα: Ένα κύκλωμα υπερφορτώνεται όταν καλείται να διαχειριστεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή για την οποία σχεδιάστηκε- συχνά επειδή τα φώτα μοιράζονται την ίδια γραμμή με μεγάλες συσκευές, όπως το πλυντήριο ή ο φούρνος μικροκυμάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ένα κύκλωμα υπερφορτώνεται όταν καλείται να διαχειριστεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή για την οποία σχεδιάστηκε- συχνά επειδή τα φώτα μοιράζονται την ίδια γραμμή με μεγάλες συσκευές, όπως το πλυντήριο ή ο φούρνος μικροκυμάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς. Χαλαρή καλωδίωση: Πρόκειται για πιο σύνθετο πρόβλημα… κρυμμένο πίσω από τους τοίχους. Αν το τρεμόπαιγμα παρατηρείται σε ολόκληρο το σπίτι, ίσως υποδηλώνει πρόβλημα στον κεντρικό πίνακα ή χαλαρό ουδέτερο αγωγό, δημιουργώντας επικίνδυνες ανισορροπίες τάσης.

Πρόκειται για πιο σύνθετο πρόβλημα… κρυμμένο πίσω από τους τοίχους. Αν το τρεμόπαιγμα παρατηρείται σε ολόκληρο το σπίτι, ίσως υποδηλώνει πρόβλημα στον κεντρικό πίνακα ή χαλαρό ουδέτερο αγωγό, δημιουργώντας επικίνδυνες ανισορροπίες τάσης. Αιχμές τάσης: Οι σύντομες διακυμάνσεις στην τάση μπορεί να οφείλονται στο τοπικό δίκτυο ηλεκτροδοτήσεως ή σε κάποια προβληματική συσκευή, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών.

Τι μπορείτε να κάνετε

Ξεκινήστε με απλούς ελέγχους: σφίξτε ή αλλάξτε τον λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι είναι ο κατάλληλος τύπος και δοκιμάστε το φωτιστικό σε άλλη πρίζα ή δωμάτιο. Αν το πρόβλημα επιμένει, εντοπίζεται πιθανότατα μέσα στους τοίχους.

Αν παρατηρήσετε τρεμόπαιγμα σε πολλά δωμάτια, ακούσετε βουητό, μυρίσετε καμένο ή αντιμετωπίσετε ξαφνικές υπερτάσεις, αφήστε τις «ερασιτεχνικές» λύσεις. Επικοινωνήστε αμέσως με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο για να αποτρέψετε τυχόν σοβαρούς κινδύνους και να αποκαταστήσετε την ασφάλεια της κατοικίας σας.

Πηγή: Real Simple