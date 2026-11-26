Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας, και με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων του και των οικογενειών τους, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία Δενδροφύτευση, την ετήσια μεγάλη περιβαλλοντική του δράση, στη Νέα Πεντέλη.

Με σύνθημα ”Clean and Green is Our Dream” και σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Trees4Greece, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen και οι οικογένειές τους, φύτεψαν 120 μεγαλωμένα ανεπτυγμένα δένδρα ύψους 1,80–2,50 μέτρων - 50 μακεδονικές μουσμουλιές, 30 μουριές και 40 πλατάνια - στη Νέα Πεντέλη, σε σημείο της οικιστικής ζώνης από το οποίο πέρασε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 Αυγούστου 2024 στη Βορειοανατολική Αττική, αφήνοντας πίσω της μία εκτεταμένη περιβαλλοντική πληγή στην Πεντέλη καθώς και σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές.

Στη Δενδροφύτευση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Δρ. Δημήτρης Τσούκλερης και η Αντιδήμαρχος Νέας Πεντέλης, Αναστασία Αβραμίδη Κοτσιρέα ενώ υπήρχε εκπροσώπηση και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη αναλαμβάνει επίσης την αρχική ύδρευση καθώς και τη συνεχή ύδρευση και συντήρηση των δένδρων για διάστημα τριών ετών, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της φύτευσης.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and Sustainability Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη δήλωσε σχετικά: «Μέσα σε μόλις 90 λεπτά, με τη μαζική προσέλευση και την ενθουσιώδη συμμετοχή των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους και με πίστη στη θεμελιώδη αρχή μας “Pledge to Do Good», φυτέψαμε 120 δέντρα σε ένα σημείο στη Νέα Πεντέλη όπου πριν την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2024 ήταν γεμάτο πεύκα. Ευελπιστούμε να συμβάλλουμε στην ανάκαμψη του φυσικού οικοσυστήματος και στη διαφύλαξη και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μέσα από στοχευμένες περιβαλλοντικές μας δράσεις, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα ουσιαστικό και διαχρονικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύοντας το αστικό πράσινο, προάγοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προσφέροντας στους εργαζομένους μας μια ουσιαστική εμπειρία εθελοντικής προσφοράς προς την κοινωνία και το περιβάλλον.»

Η περιβαλλοντική δράση της Δενδροφύτευσης του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 13: Δράση για το κλίμα, Στόχος 15: Ζωή στη στεριά.