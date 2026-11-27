Σε ανάρτησή του στο Linkedin o υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρει:



«Οι τιμές χονδρικής στην Ευρώπη ήταν 46 €/MWh το 2019. Φέτος είναι €124 έως τώρα (2,7 φορές πάνω). Στην Ελλάδα βλέπουμε μια αντίστοιχη (αλλά μικρότερη) αύξηση: από €64 το 2019 σε €124.



Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, ακολουθούν την τιμή του φυσικού αερίου—μαζί με το κόστος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.



Δηλαδή, αν θες να προβλέψεις την τιμή χονδρικής του ρεύματος στην Ευρώπη, αρκεί να ρωτήσεις: «πόσο κοστίζει να παράγω μια μεγαβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο»;



Φυσικά η σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι ούτε σταθερή, ούτε γραμμική. Αλλάζει ανά ώρα, μέρα, και μήνα, και εξαρτάται από τη χώρα. Αλλά είναι ένας κανόνας που ισχύει για την Ευρώπη στο σύνολό της τα τελευταία χρόνια.



Η τιμή χονδρικής στην Ελλάδα ακολουθεί τις τάσεις στην Ευρώπη. Μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα να αποκλίνουμε, αλλά αργά ή γρήγορα οι δύο γραμμές συγκλίνουν.



Το 2019, το αέριο στην Ευρώπη κόστιζε 15 €/MWh. Τον Οκτώβριο ήταν 87 €/MWh. Μαζί με την επιβάρυνση του CO2, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο ξεπερνά τα 200 €/MWh (το CO2 αποτελεί μόλις το 1/6 του συνόλου).



Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη κινούνται σε αυτά τα επίπεδα—€171 μεσοσταθμικά τον Οκτώβριο.



Με άλλα λόγια, η Ευρώπη έχει ακριβό ρεύμα όταν το αέριο είναι ακριβό. Δύο σοκ – η αποκοπή του Ρωσικού αερίου που ξεκίνησε το 2022, και η διαταραχή των εξαγωγών του Κατάρ φέτος – έχουν οδηγήσει σε αυξημένες τιμές αέριου και άρα ηλεκτρικής ενέργειας.



Τι σημαίνει αυτό για εμάς; Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ χρειάζεται μια νέα στρατηγική για το φυσικό αέριο. Όχι μόνο μια στρατηγική απεξάρτησης, αλλά ένα πλάνο για να εξασφαλίσουμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε σε προσιτές τιμές για όσα χρόνια θα καίμε φυσικό αέριο.



Στο εσωτερικό, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τον ήλιο και τον άνεμο. Τις μέρες που έχουμε εξαιρετική παραγωγή από ΑΠΕ, έχουμε και χαμηλότερες τιμές χονδρικής. Με την προσθήκη της αποθήκευσης θα αξιοποιήσουμε ακόμα καλύτερα την παραγωγή από ΑΠΕ. Άλλωστε έτσι καταφέραμε να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο—σε σχέση με το 2019 που είχαμε την πιο ακριβή τιμή χονδρικής στην Ευρώπη.



Εν ολίγοις, το ρεύμα είναι ακριβό στην Ελλάδα γιατί είναι ακριβό στην Ευρώπη—και είναι ακριβό στην Ευρώπη γιατί είναι ακριβό το φυσικό αέριο, απόρροια δυο διαδοχικών κρίσεων. Με τις ΑΠΕ και την αποθήκευση θα περιορίσουμε την επίπτωση των τιμών του φυσικού αερίου στο ρεύμα. Αλλά χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να πέσουν οι τιμές αερίου ώστε να εξασφαλίσουμε τις προσιτές τιμές ενέργειας που όλοι επιδιώκουμε».