Χωρίς ουσιαστική διέξοδο από το υψηλό ενεργειακό κόστος παραμένουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), καθώς οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν μέχρι σήμερα μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα, ενώ η νέα άνοδος των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση.

Με νέα παρέμβασή της, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) επαναφέρει το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί η Πολιτεία να θέτει ως προτεραιότητα την οικονομική εξυγίανση των επιχειρήσεων χωρίς να αντιμετωπίζει έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επιβαρύνουν τα οικονομικά τους.

Η Ένωση υπενθυμίζει τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα για τη θέσπιση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, με τις οποίες αναγνωρίστηκε ουσιαστικά ο κοινωφελής χαρακτήρας των δημοτικών επιχειρήσεων. Καταγγέλλει, ωστόσο, ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να επιβάλλει τέλη αναπροσαρμογής και δυσβάσταχτες προσαυξήσεις, χωρίς να έχει δρομολογηθεί βιώσιμη λύση. Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου, από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, είχε αναφερθεί στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη ΔΕΗ για τη δημιουργία ειδικού σταθερού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους, τοποθετώντας χρονικά την προοπτική εφαρμογής του μετά τον χειμώνα, όταν εκτιμάται ότι θα έχουν διαμορφωθεί ευνοϊκότερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, είχε προαναγγείλει ρύθμιση των συσσωρευμένων οφειλών των ΔΕΥΑ, η οποία θα περιλαμβάνει και διαγραφή μέρους των χρεών, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύονται οι όροι της. Οι εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθιστούν δυσκολότερη την εξεύρεση λύσης. Η μέση χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 26% μέσα σε έναν μήνα. Για τις δημοτικές επιχειρήσεις, το κόστος ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και των μονάδων βιολογικού καθαρισμού αποτελεί ανελαστική λειτουργική δαπάνη. Σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, τα περιθώρια περιορισμού της κατανάλωσης είναι σαφώς μικρότερα, καθώς συνδέονται με την κάλυψη βασικών αναγκών του πληθυσμού.

Η διατήρηση του ενεργειακού κόστους σε υψηλά επίπεδα περιορίζει, παράλληλα, τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων, περιορισμού των διαρροών και αναβάθμισης των υποδομών τους, εντείνοντας τις πιέσεις στα οικονομικά τους και δημιουργώντας κινδύνους για πρόσθετες επιβαρύνσεις στους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, η ΕΔΕΥΑ αντιδρά στην επαναφορά της συζήτησης για τον κατακερματισμό της διαχείρισης των υδάτων στη χώρα και την ύπαρξη 700 φορέων, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία απομακρύνει τη συζήτηση από τα ουσιαστικά προβλήματα του τομέα. Η Ένωση επισημαίνει ότι η αναφορά στον συνολικό αριθμό των φορέων δεν λαμβάνει υπόψη τη διάκριση μεταξύ ύδρευσης και άρδευσης, δύο δραστηριοτήτων με διαφορετικές ανάγκες, υποδομές και χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Κατά την ΕΔΕΥΑ, οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα εντοπίζονται στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, στην ανεπάρκεια των αρδευτικών υποδομών και στο υψηλό ενεργειακό κόστος των δημοτικών επιχειρήσεων και όχι στον αριθμό των φορέων που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του αστικού νερού. Η Ένωση εκφράζει, μάλιστα, την ανησυχία της ότι η συστηματική επαναφορά του επιχειρήματος περί κατακερματισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποδυνάμωση της δημοτικής διαχείρισης του νερού, παρά τη νομοθετική κατοχύρωση του θεσμού των ΔΕΥΑ.