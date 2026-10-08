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Ηλεκτρικές συσκευές: Πότε αξίζει η επέκταση εγγύησης και πότε είναι πεταμένα λεφτά
Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 06:56
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Όταν αγοράζετε μια νέα οικιακή συσκευή - από ένα ψυγείο μέχρι ένα πλυντήριο - ο πωλητής σχεδόν πάντα θα σας προτείνει μια επέκταση εγγύησης.

Η επέκταση της εγγύησης είναι πράγματι μια δελεαστική επιλογή: πληρώνετε ένα επιπλέον ποσό εκ των προτέρων και γλιτώνετε τα μελλοντικά έξοδα επισκευής. Κι όμως! Οι ειδικοί εξηγούν πως δεν αποτελεί συμφέρουσα επιλογή για κάθε συσκευή.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικά στοιχεία, το μέσο ποσοστό ανταπόδοσης στις επεκτάσεις εγγύησης αγγίζει μόλις το 24%, όταν στην ασφάλιση υγείας φτάνει το 90%.

Πότε αξίζει η αγορά της

Η επέκταση εγγύησης έχει νόημα κυρίως για συσκευές που είναι τεχνολογικά πολύπλοκες, ακριβές στην επισκευή τους και παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο βλάβης. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:

Μεγάλες οικιακές συσκευές: Ψυγεία, κλιματιστικά, πλυντήρια, στεγνωτήρια και πλυντήρια πιάτων.

Smart συσκευές: Οι έξυπνες συσκευές με προηγμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες, οθόνες αφής και αυτοματισμούς παρουσιάζουν συχνότερα βλάβες σε σχέση με τα παλαιότερα, απλούστερα μοντέλα.

Πότε είναι πεταμένα λεφτά

Στις μικρότερες και φθηνότερες συσκευές πάγκου - όπως φούρνοι μικροκυμάτων, φρυγανιέρες, τοστιέρες ή απλοί φούρνοι- η επέκταση εγγύησης σπάνια βγάζει τα λεφτά της. Αν μια τέτοια συσκευή χαλάσει, το κόστος επισκευής είναι είτε πολύ χαμηλό είτε είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου με μια καινούργια. Παράλληλα, η αρχική εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει συνήθως τον πρώτο ή τους πρώτους δύο χρόνους, διάστημα στο οποίο εκδηλώνονται τα περισσότερα κατασκευαστικά ελαττώματα.

Αντίθετα, ένα ψυγείο έχει διάρκεια ζωής άνω των 10 ετών, με τον κατασκευαστή να καλύπτει τα εξαρτήματα τον πρώτο χρόνο και τον συμπιεστή για 5 έως 10 χρόνια.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν υπογράψετε

Αν αποφασίσετε να αγοράσετε επέκταση εγγύησης, η προσεκτική έρευνα είναι απαραίτητη:

Φερεγγυότητα παρόχου: Ελέγξτε τις αξιολογήσεις της εταιρείας που παρέχει το πρόγραμμα. Αν ο πάροχος χρεοκοπήσει, η εγγύηση χάνεται.

Ψιλά γράμματα & Εξαιρέσεις: Διαβάστε προσεκτικά τι ακριβώς καλύπτεται, καθώς και αν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις ή εξαιρέσεις (π.χ. κόστος επίσκεψης τεχνικού).

Χρονική έναρξη: Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης. Αν οι δύο περίοδοι επικαλύπτονται, πληρώνετε διπλά για την ίδια κάλυψη.

Πηγή: Slash Gear

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 06:56
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