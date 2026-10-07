ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέα Αριστερά για Ξινό Νερό: Θα εφαρμοστεί το καθεστώς προστασίας του Βέρνον–Βίτσι στο φωτοβολταϊκό των 60 MW με μπαταρίες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 15:40
Μάρκο Ρούμπιο: Σημαντική, ιστορική και θεμελιώδης η συμμαχία με την Ελλάδα, πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 15:12
METLEN: Εξετάζει την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 14:41
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Οκτώβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 14:05
ΥΠΕΝ-ΥΠΕΘΟΟ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στην ελληνική βιομηχανία – Ανάχωμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 13:39
Σπ. Ράπτης (Schneider Electric): Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε αλλά το πόσο έξυπνα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 12:55
Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών – Η Ελλάδα διεκδικεί την ανάγκη για ευελιξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 12:09
Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα γέφυρα διαλόγου στην περιοχή - Μ. Ρούμπιο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 11:20
ΠΑΣΟΚ: Εθνικός σχεδιασμός για τα Data Centers με διαφάνεια, ενεργειακή ασφάλεια και προστασία των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 10:26
ΕΑΓΜΕ: 325 χάρτες, 67 χρόνια γνώσης, 131.910 km² στον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 09:59
Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου - Έως 32 λεπτά ανά λίγο για την περίοδο Απριλίου - Αυγούστου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 09:37
Επιστολή Χάρη Δουκα προς τη Σοφία Ζαχαράκη, για τις αναφορές περί οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 09:31
Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 08:38
Ο ΔΕΣΦΑ στο Βελιγράδι: Μετατρέποντας τον Κάθετο Διάδρομο σε πραγματικές περιφερειακές ροές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η Maricarmen και η μεγάλη διαφορά Σάντσεθ – Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/10/2026 - 08:12
Στρατηγικός διάλογος για τα διυλιστήρια- Το στοίχημα της επάρκειας και η θέση της Ελλάδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 08:08
Ενεργειακό κόστος: Ικανοποίηση στη βιομηχανία για τα 95 εκατ. -Τι θα πάρουν οι επιχειρήσεις και τι ζητά ο ΣΕΒ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 08:03
10 κοινά προβλήματα του θερμοσίφωνα και πώς να τα λύσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Πόσο αντέχει ένα power bank, γιατί χαλάει πιο γρήγορα από τους φορτιστές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Ο νο.1 μύθος στη θέρμανση: Γιατί το να απομονώνεις τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς μπορεί τελικά να κοστίζει ακριβότερα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Η ZeniΘ μετέτρεψε την ενέργεια σε μήνυμα ελπίδας στο 18ο Greece Race for the Cure® 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/10/2026 - 15:56
Γυάλινη Δημοτική Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Ομίλου AVAX
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/10/2026 - 15:50
Γ. Αυτιάς σε πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Υιοθετήστε την πρόταση του Κυρ. Μητσοτάκη για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:36
Φον ντερ Λάιεν για υψηλό ενεργειακό κόστος: Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη μέλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:34
Στ.Παπασταύρου από το Βελιγράδι: Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:03
100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/10/2026 - 14:39
13 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν άμεση θεσμοθέτηση των νέων θαλάσσιων πάρκων και θωράκιση των περιοχών Natura
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/10/2026 - 14:30
Ενεργειακή ανεξαρτησία: Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στη χρήση ορυκτού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/10/2026 - 13:46
Ε.Β.Ε.Π.: Ορατές οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση στις επιχειρήσεις – Επιβεβλημένη η ενίσχυση των ενεργοβόρων εταιριών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/10/2026 - 13:04
Η στρατηγική «TITAN Forward 2029» αποκτά περαιτέρω δυναμική με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/10/2026 - 12:52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

METLEN: Εξετάζει την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

METLEN: Εξετάζει την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 14:41
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το ενδεχόμενο εισαγωγής της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), εξετάζει η Metlen. Σε αυτή την περίπτωση, η Metlen θα διατηρήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η Metlen Energy & Metals δηλώνει ότι, σε συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού και της πρόσφατης ανακοίνωσης για την απόσχιση των δραστηριοτήτων που αφορούν στις παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ που μεταφέρονται στην M Concessions Α.Ε., η METLEN Energy & Metals PLC («METLEN») προχωρά περαιτέρω στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων υποδομών της σε μια αυτόνομη, 100% θυγατρική εταιρεία, τη METKA Group («METKA»). Η METKA θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες Κατασκευών, Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και Facility Management του Ομίλου (METKA ATE, M Concessions Α.Ε. και Unison Α.Ε.). Η προτεινόμενη αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της METKA ως μιας κορυφαίας πλατφόρμας υποδομών, ώστε να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που αναδύονται στους τομείς των υποδομών, των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων και συναφών κλάδων, όπως η ανάπτυξη ακινήτων, τα logistics, τα έργα υδάτων και τα περιβαλλοντικά έργα, στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η METLEN διερευνά/εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο εισαγωγής της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens). Η στρατηγική αυτή αξιολόγηση πραγματοποιείται με στόχο την παροχή πρόσθετων κεφαλαίων στη METKA, ώστε να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκτασή της, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοχρηματοδοτική της ικανότητα και τη χρηματοοικονομική της αυτονομία. Σε περίπτωση που η METLEN αποφασίσει να προχωρήσει με την εισαγωγή, αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας της METKA, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί την εξειδικευμένη πλατφόρμα υποδομών, επωφελούμενη από τη στενή σύνδεσή της με τη METLEN, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσει αυτόνομα τις δικές της αναπτυξιακές προοπτικές. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη συναλλαγή θα τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, των συνθηκών της αγοράς και της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών διαδικασιών. Εφόσον απαιτηθεί, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΑΓΜΕ: 325 χάρτες, 67 χρόνια γνώσης, 131.910 km² στον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της χώρας
ΕΑΓΜΕ: 325 χάρτες, 67 χρόνια γνώσης, 131.910 km² στον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της χώρας 07 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Γάλλιο ανοίγει τις πόρτες παγκόσμιων εταιριών για τη METLEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το Γάλλιο ανοίγει τις πόρτες παγκόσμιων εταιριών για τη METLEN

METLEN &amp; Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία

METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία

Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026

METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”

Νέος IR Senior Director της METLEN ο Γιάννης Μάσβουλας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέος IR Senior Director της METLEN ο Γιάννης Μάσβουλας