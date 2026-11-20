Η συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου σε ενέργεια, ναυτιλία, λιμάνια, logistics, επενδύσεις, βιομηχανία, με στόχο όχι μόνο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων αλλά και την οικοδόμηση του οικονομικού μέλλοντος της Ανατολικής Μεσογείου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, στο πρώτο forum που αφορά στην οικονομική διπλωματία των δύο χωρών (First Egyptian-Greek Economic Diplomacy Forum), που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο κ. Θεοχάρης, στην ομιλία του με τίτλο «Ελλάδα και Αίγυπτος: Χτίζοντας το Οικονομικό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου» ανέφερε ότι οι δύο χώρες μπορούν να εξελίξουν την στρατηγική εταιρική σχέση τους, που είναι από την πιο ισχυρή στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μία ακόμη πιο παραγωγική οικονομική συνεργασία.

«Η Ελλάδα και η Αίγυπτος μοιράζονται βαθιές ιστορικές ρίζες, μακροχρόνια πολιτική εμπιστοσύνη και κοινή αντίληψη για τη σημασία της σταθερότητας, της συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Οι συνεχιζόμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Αιγύπτου και οι προσπάθειές της για την ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο για τις σημερινές συζητήσεις. Η Ελλάδα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα», σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε: «Αναγνωρίζουμε, επίσης, τη σημασία της Στρατηγικής και Συνολικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου ως ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας και βιώσιμων επενδύσεων.

Ο κ. Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έθεσε και τις προτεραιότητες συνεργασίας με την Αίγυπτο:

- Ενέργεια

Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μεταφορική ικανότητα έως και 3 γιγαβάτ μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας, καταδεικνύει τις στρατηγικές δυνατότητες της διμερούς συνεργασίας.

Επεσήμανε ότι η δημιουργία απαραίτητων υποδομών για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική προς τις ευρωπαϊκές αγορές, μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, στην απανθρακοποίηση και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας.

Η στρατηγική σημασία της αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε.

«Σε συνδυασμό με ευρύτερες περιφερειακές ενεργειακές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου με τη συμμετοχή της Κύπρου και του Κάθετου Διαδρόμου της Ελλάδας, το GREGY αντανακλά ένα κοινό όραμα, στο οποίο οι χώρες μας καθίστανται απαραίτητοι εταίροι για τη δημιουργία μιας πιο διασυνδεδεμένης και βιώσιμης ενεργειακής γέφυρας μεταξύ της Βόρειας Αφρικής, της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Η υλοποίηση αυτού του οράματος απαιτεί συνεχή πρόοδο ως προς τις απαραίτητες τεχνικές, κανονιστικές και χρηματοδοτικές προϋποθέσεις», υπογράμμισε.