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Η οικονομική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΕΑΣΕ και του ΣΕΟΔΙ

Η οικονομική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΕΑΣΕ και του ΣΕΟΔΙ
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 09:03
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Το CSE στηρίζει τον διάλογο για τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στην Telekom Academy στο Μαρούσι, η εκδήλωση με θέμα «Τι κάνει μια επιχείρηση οικονομικά βιώσιμη;», την οποία συνδιοργάνωσαν η Ομάδα ESG in Action της ΕΑΣΕ και η Επιτροπή ESG του ΣΕΟΔΙ.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διατηρούν ισχυρή οικονομική βάση, να προσαρμόζονται στις μεταβολές της αγοράς και να δημιουργούν αξία σε βάθος χρόνου.

Η συζήτηση ανέδειξε τρεις βασικές διαστάσεις που επηρεάζουν πλέον καθοριστικά τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης:

  • τη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την επιχειρηματική στρατηγική και την οικονομική απόδοση,
  • την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης,
  • και τον ενεργό ρόλο της διοίκησης στη διαμόρφωση ανθεκτικών και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην εκδήλωση η συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τις εισαγωγικές ομιλίες πραγματοποίησαν ο Ηλίας Λεκκός, Chief Economist, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, και ο Παναγιώτης Χαμπεσής, Επικεφαλής Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων και Εκπρόσωπος της ESG Unit της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στο panel discussion συμμετείχαν η Άννα Βάσιλα, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βιομηχανικών Υποθέσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η Κατερίνα Κυπραίου, Corporate Communications & CSR Senior Manager της LAMDA Development, και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Ψυχικού.

Τη συζήτηση στο panel συντόνισε ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), μέλος Δ.Σ του ΣΕΟΔΙ ο οποίος και σημείωσε ότι «Η ενσωμάτωση του ESG στις επιχειρήσεις δεν αφορά μόνο το περιβάλλον ή και την κοινωνία αλλά και τις βιώσιμες επενδύσεις, την ανθεκτικότητα τους, το ρίσκο, και τελικά την ίδια την επιχειρηματική αξία που δημιουργούν ενώ το κόστος αδράνειας είναι εξαιρετικά μεγάλο»

H Βαλέρια Τσαμη, Αντιπρόεδρος – Executive Director της FOCUS BARI A.E., ΓΓ του ΔΣ της ΕΑΣΕ και Επικεφαλής της Ομάδας ESG In Action που συντόνισε την εκδήλωση δήλωσε «Στην Ομάδα ESG in Action της ΕΑΣΕ επιδιώκουμε να φέρνουμε τη συζήτηση για το ESG πιο κοντά στην πραγματικότητα της διοίκησης και των επιχειρηματικών αποφάσεων. Η σημερινή εκδήλωση ανέδειξε ακριβώς αυτή τη διάσταση: να περάσουμε από το "τι πρέπει να κάνουμε" στο "τι σημαίνει στην πράξη" για τη στρατηγική, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία μιας επιχείρησης.»

Μέσα από διαφορετικές επιχειρηματικές οπτικές, αναδείχθηκε ότι η οικονομική βιωσιμότητα δεν συνδέεται πλέον μόνο με τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία. Επηρεάζεται εξίσου από την ποιότητα της διοίκησης, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την προσαρμοστικότητα, τη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, καθώς και από την ικανότητα των επιχειρήσεων να επενδύουν σε καινοτομία και μακροπρόθεσμη αξία.

Κοινό συμπέρασμα αποτέλεσε ότι η βιωσιμότητα εξελίσσεται σε ουσιαστική παράμετρο επιχειρηματικής ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας, καθώς οι εταιρείες καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε νέες κανονιστικές απαιτήσεις, αυξημένες προσδοκίες επενδυτών και stakeholders και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας για πρακτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αξία και την ανθεκτικότητα των οργανισμών.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη φιλοξενία της Telekom Academy, τη χορηγική υποστήριξη του Κέντρου Αειφορίας (CSE), και της ΕΑΣΕ – Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός υψηλού επιπέδου διαλόγου μεταξύ στελεχών, επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων.

Σχετικά με την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων:

Η ΕΑΣΕ, ως φορέας ανάπτυξης, δημιουργίας και συνεργασίας, εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο επαγγελματικό μάνατζμεντ της χώρας από το 1986. Κύριος σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συμβολή της στη βελτίωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από τις δράσεις στοχεύει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα μέλη της σε επίπεδο γνώσης, βέλτιστων πρακτικών και κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, με τις προτάσεις της, προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα, τις πρωτοβουλίες και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σχετικά με τον ΣΕΟΔΙ:

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών είναι ανεξάρτητο επαγγελματικό & επιστημονικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2000 και σκοπός του είναι να εκπροσωπεί και να εκφράζει τον κλάδο των οικονομικών διευθυντών. Ο ΣΕΟΔΙ και τα μέλη του στοχεύουν και ενεργούν στην αγορά με άξονα και κύριο μέλημά μας την ουσιαστική ενημέρωση όλων των μελών μας, των στελεχών της αγοράς και των επιχειρήσεων. Ο ΣΕΟΔΙ είναι μέλος του International CFO Alliance (ICFOA).

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