ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνη για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια η κυβέρνηση – Πλήρης δικαίωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ

Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης αποδεικνύεται πλέον όχι απλώς ανεπαρκής, αλλά ανεύθυνη για την ενεργειακή ασφάλεια και επικίνδυνη για την οικονομία της χώρας.

Ενώ μέχρι πριν από δύο μόλις μήνες προειδοποιούσαμε για τους άμεσους κινδύνους από τη διακοπή λειτουργίας της «Πτολεμαΐδας 5», η κυβέρνηση επέμενε τυφλά στην απαξίωση και την αδικαιολόγητα πρόωρη απόσυρση της νεότερης και πιο σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της χώρας. Σήμερα η πραγματικότητα τους διαψεύδει πανηγυρικά. Από τις αρχές Αυγούστου, η μονάδα λειτουργεί καθημερινά — με εξαίρεση μόλις τριών ημερών — προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή, καλύπτοντας πάνω από 6% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Και το πιο αποκαλυπτικό: σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναγκάζεται να αναλάβει πρωτοβουλία η ΡΑΑΕΥ αφού δεν κινητοποιείται η κυβέρνηση, όταν πλέον η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα έχει γίνει κρίσιμη.

Το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια και εγκαίρως είχε διατυπώσει με σαφήνεια τις θέσεις του δημόσια:

4/4/2025 χαρακτηρίσαμε το κλείσιμο της Πτολεμαΐδας 5 «πλήγμα στην ενεργειακή θωράκιση της χώρας».

χαρακτηρίσαμε το κλείσιμο της Πτολεμαΐδας 5 «πλήγμα στην ενεργειακή θωράκιση της χώρας». 4/11/2025 ζητήσαμε πάγωμα της μετατροπής της.

ζητήσαμε πάγωμα της μετατροπής της. 23/4/2026 μιλήσαμε για «ενεργειακό αφοπλισμό σε καιρό κρίσης».

μιλήσαμε για «ενεργειακό αφοπλισμό σε καιρό κρίσης». 26/6/2026 προειδοποιήσαμε ότι η λειτουργία της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή εμπορική επιλογή, αγνοώντας την ασφάλεια εφοδιασμού και τη δυνατότητα συγκράτησης του κόστους σε περίοδο κρίσης.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η πλήρης επιβεβαίωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα ταρακουνήσει την κυβέρνηση και, έστω και τώρα, θα αλλάξει πολιτική όσον αφορά το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5.

Η εθνική ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πειραματόζωο για επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς. Η «Πτολεμαΐδα 5» πρέπει να παραμείνει ένα οχυρό της εθνικής ενεργειακής μας ανεξαρτησίας και η κυβέρνηση μαζί με τη διοίκηση της ΔΕΗ να μην τη μετατρέψουν σε μνημείο υποταγής σε συμφέροντα βάζοντας σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια των πολιτών.

Η μόνη λύση είναι η Πολιτική Αλλαγή. Όσο ταχύτερα απαλλαγεί η χώρα από αυτή την κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο για τον τόπο.