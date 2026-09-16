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Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 08:43
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Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά την χθεσινή ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 200 drones κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εκτός από τα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο, έπληξε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έπληξε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Σιζράν, στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας, στον ποταμό Βόλγα, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές Ταγκανρόγκ και Οριόλ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο κυβερνήτης της Σαμάρα ανέφερε ότι εκεί επλήγη μια βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς όμως να την προσδιορίσει. Ο κυβερνήτης του Ταγκανρόγκ ανέφερε ότι εκεί χτυπήθηκε μια αποθήκη της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon.

«Η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στον ενεργειακό μας τομέα, στις κανονικές εφοδιαστικές αλυσίδες και στις κρίσιμες υποδομές μας. Και οι αντιδράσεις μας σε αυτό είναι απτές», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της άλλης χώρας, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, αποτελούν τον κύριο παράγοντα της παγκόσμιας έλλειψης καυσίμων που έχει οδηγήσει τις τιμές του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τέτοιες επιθέσεις, αλλά απαιτεί αξιόπιστες εγγυήσεις από τους εταίρους της ότι και η Ρωσία θα σταματήσει επίσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε την πρόταση του Τραμπ «πολύ καλή ιδέα», αλλά πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν περισσότερα για να μειωθούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, ενώ ένας άλλος έχασε τη ζωή του στην πόλη Ζαπορίζια, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Δύο πρατήρια βενζίνης στο Κίεβο υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ενέργειας Naftogaz. Το Reuters άκουσε αρκετές εκρήξεις στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή.

Μέχρι στιγμής φέτος, η Ρωσία έχει προκαλέσει ζημιές σε 16 πρατήρια βενζίνης στο Κίεβο, ανέφεραν αξιωματούχοι της πόλης, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης καυσίμων χάρη στη διαφοροποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα.

«Βλέπουμε ότι ο εχθρός άρχισε να επιτίθεται με ακρίβεια σε βενζινάδικα στο Κίεβο», δήλωσε ο Αντρέι Τκατσόφ από τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου στην ουκρανική τηλεόραση.

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