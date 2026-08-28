ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιστολή ΣΠΕΦ για την άμεση και ολοσχερή κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/08/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Δεν έτυχε… Πέτυχε! Νέο «Εξοικονομώ», το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα, για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 11:54
Η ΕΤΕπ εγκρίνει χρηματοδότηση άνω των 9 δις. ευρώ για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της ενεργειακής αυτονομίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 11:21
Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:54
ΥΠΕΝ: Ερωτήσεις κι απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/08/2026 - 10:08
Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Σύγχρονο χωρικό πλαίσιο με κανόνες για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 09:47
ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α' Εξάμηνο 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 09:41
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 09:36
Energean: Σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/08/2026 - 08:41
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για τις Περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου για σήμερα Παρασκευή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η ειρήνη δεν χρειάζεται «εμπρηστές»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/08/2026 - 08:09
Λιγνίτης εκτός Χρηματιστηρίου: Η κόντρα Κουκουλόπουλου–Τσάφου και ποιος πληρώνει τον λογαριασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 08:05
Νέα ενεργειακά προγράμματα για ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις- Οι επιδοτήσεις που έρχονται
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 08:01
Κλιματιστικό: Η ρύθμιση που εκτοξεύει τον λογαριασμό ρεύματος εν μέσω καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:48
Πότε πρέπει να κάνετε σέρβις στο κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:48
Οι 5 συσκευές που πρέπει να βγάζετε αμέσως από την πρίζα 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:47
Στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ο Πρωθυπουργός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 15:52
Κ. Χατζηδάκης: Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα – Η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 15:22
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί στήριξη την ώρα που οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 15:12
ΠΑΣΟΚ: Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 14:35
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα ύψους 4,8 δισ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 14:02
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Θετικά αποτελέσματα και παράταση για τους 36 εργαζόμενους της πρώην ΛΑΡΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 13:20
Π. Πολάκης: Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 13:17
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/08/2026 - 12:32
Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/08/2026 - 12:23
Η Volton και η Orizon συμμετέχουν στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 11:31
HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Προγράμματος Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου Όμορων Δήμων 2025-2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 11:20
Η ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 10:37
Eco Island: Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δωρεά ύψους 11 εκατ. ευρώ των ΗνωμένωνΑραβικών Εμιράτων προς τον Πόρο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/08/2026 - 10:03
Τροπολογία Π. Κουκουλόπουλου για λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 09:29

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ

Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 10:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΣΕΒΕ προτείνει την επιτάχυνση των επενδύσεων στις σύγχρονες υποδομές συνδυασμένων μεταφορών, την λήψη μέτρων για το ενεργειακό κόστος, την απαλλαγή από την εισφορά 0,60% του Ν. 128/75 για δάνεια που αποπληρώνονται από προϊόν εξαγωγής, τη δημιουργία Ταμείου Εξαγωγικής Ανάπτυξης, τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%, με αναδρομική ισχύ από το φορολογικό έτος 2025

Τις προτάσεις του για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ - Συνδέσμου Εξαγωγέων Θέμης Σαρασίδης στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συνάντησης με τους παραγωγικούς φορείς ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κεντρικό μήνυμα του υπομνήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, είναι ότι η σημαντική πρόοδος των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια πρέπει πλέον να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια. Παρά τις διαδοχικές κρίσεις και τις έντονες αναταράξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις επέδειξαν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, διευρύνοντας την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Το 2025, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε € 99,6 δισ., αντιστοιχώντας στο 40,1% του ΑΕΠ.

Για τον ΣΕΒΕ, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι σαφές: οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται ένας συνεκτικός εθνικός σχεδιασμός με ορίζοντα δεκαετίας, με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και σταθερή συνεργασία Πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒΕ προτείνει την επιτάχυνση των επενδύσεων στις σύγχρονες υποδομές συνδυασμένων μεταφορών, την λήψη μέτρων για το ενεργειακό κόστος, την απαλλαγή από την εισφορά 0,60% του Ν. 128/75 για δάνεια που αποπληρώνονται από προϊόν εξαγωγής, τη δημιουργία Ταμείου Εξαγωγικής Ανάπτυξης, τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%, με αναδρομική ισχύ από το φορολογικό έτος 2025.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α&#039; Εξάμηνο 2026
ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α' Εξάμηνο 2026 28 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΘ: Το ενεργειακό κόστος στην κορυφή της ατζέντας των επιχειρήσεων- Τι ζητά η αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΘ: Το ενεργειακό κόστος στην κορυφή της ατζέντας των επιχειρήσεων- Τι ζητά η αγορά

Μητσοτάκης: 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030

Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τις ΔΕΥΑ με το ενεργειακό κόστος και μετά τις εξαναγκάζει σε συγχωνεύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τις ΔΕΥΑ με το ενεργειακό κόστος και μετά τις εξαναγκάζει σε συγχωνεύσεις

Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να «καίει» νοικοκυριά και επαγγελματίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να «καίει» νοικοκυριά και επαγγελματίες

ΕΒΕΑ: Ενεργειακές κοινότητες και πράσινα κίνητρα στο σχέδιο του Γ. Μπρατάκου για τις επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΒΕΑ: Ενεργειακές κοινότητες και πράσινα κίνητρα στο σχέδιο του Γ. Μπρατάκου για τις επιχειρήσεις

Βαρίδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος- Πλαφόν στις αυξήσεις ζητά η ΕΣΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βαρίδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος- Πλαφόν στις αυξήσεις ζητά η ΕΣΕΕ