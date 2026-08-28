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ΣΒΕ: Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 13:22
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Η βιομηχανία ξανά στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, κα Λουκία Σαράντη, συμμετείχε στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργών και των εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος χαιρετίζει την επανενεργοποίηση της Επιτροπής, η οποία αποτελεί θετική εξέλιξη και επιβεβαιώνει ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής συζήτησης.

Οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν για τις παραγωγικές επενδύσεις, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, τα Επιχειρηματικά Πάρκα, τις υποδομές και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θετική είναι, επίσης, η πρόβλεψη συγκεκριμένων παραδοτέων, χρονοδιαγραμμάτων και μηχανισμού παρακολούθησης.

Παραμένει, ωστόσο, αναγκαίο οι επιμέρους δράσεις να ενταχθούν σε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία, με σαφείς στόχους και συντονισμένη αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων ανταγωνιστικότητας: ενεργειακό κόστος, υποδομές, επενδύσεις, ανθρώπινο δυναμικό, καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο ΣΒΕ θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά, καταθέτοντας τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Η επανενεργοποίηση της Επιτροπής είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Ζητούμενο παραμένει ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο που θα θέσει τη βιομηχανία στο επίκεντρο του παραγωγικού προτύπου της χώρας.

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