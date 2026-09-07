Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ προσκαλεί φοιτητές σε εθελοντική εργασία

Θέλεις να αναπτύξεις επαγγελματικές επαφές; Να καταλάβεις τι είναι η «2030 Agenda for Sustainable Development»; Να γνωρίσεις καθηγητές και διακεκριμένους επιστήμονες από ολόκληρο τον πλανήτη; Να δεις πως είναι μια διεθνής συνάντηση μπροστά και πίσω από τα φώτα; Να συμμετάσχεις σε πρωτοβουλίες υποστήριξης ευάλωτων κοινωνιών;

Τότε το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ σε προσκαλεί εάν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια σε εθελοντική εργασία για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026.

Θα βοηθήσεις στην διοργάνωση της 3ης Διάσκεψης των 17 Kόμβων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του ΟΗΕ (3rd Conference of the UNAI SDG Hubs) που θα πραγματοποιηθεί 12-16 Οκτωβρίου 2026.

Στέλνεις βιογραφικό στο ΚΕΠΑ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και θα σε καλέσουμε σε συνάντηση. Θα δοθεί βεβαίωση εθελοντικής εργασίας για να την έχεις για το βιογραφικό σου. Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις λεπτομέρειες.