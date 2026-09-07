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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 15 Σεπτεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 10:47
ΥΠΕΝ: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και χτίζουν την Ελλάδα του αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 10:22
Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ προσκαλεί φοιτητές σε εθελοντική εργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 10:17
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code σήμερα 10 περιφέρειες της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 10:02
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ελέγξτε τη σύμβαση σύνδεσής σας. Ο Διαχειριστής μετατρέπει εγγυημένες συνδέσεις σε μη εγγυημένες μέσα από «τεχνικές» τροποποιήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 09:27
Σταύρος Καλαφάτης στη 90ή ΔΕΘ: Δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 09:12
Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 08:55
Ο Κάθετος Διάδρομος επεκτείνεται στα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας
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07/09/2026 - 08:43
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 08:36
Ρεύμα: Στη μέγγενη η εξαγγελία για μείωση 30% – Αέριο και πετρέλαιο αλλάζουν την εξίσωση
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07/09/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται στην Ευρώπη – Η ακροδεξιά καλπάζει πάνω στα ερείπια των παραδοσιακών κομμάτων
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07/09/2026 - 08:14
Στην πρώτη γραμμή GSI και GREGY- Τα επόμενα βήματα για τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/09/2026 - 08:11
Ρεύμα: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους παρόχους μέσω ΔΕΗ- Μικρό το όφελος από τις ΥΚΩ
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07/09/2026 - 08:05
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07/09/2026 - 06:33
Όταν η ζέστη επιμένει τον Σεπτέμβρη: 8 +1 τρόποι να κρατήσετε το σπίτι δροσερό
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07/09/2026 - 06:32
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07/09/2026 - 06:33
Αλ. Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση
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04/09/2026 - 15:45
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Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ προσκαλεί φοιτητές σε εθελοντική εργασία

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ προσκαλεί φοιτητές σε εθελοντική εργασία
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 10:17
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Θέλεις να αναπτύξεις επαγγελματικές επαφές; Να καταλάβεις τι είναι η «2030 Agenda for Sustainable Development»; Να γνωρίσεις καθηγητές και διακεκριμένους επιστήμονες από ολόκληρο τον πλανήτη; Να δεις πως είναι μια διεθνής συνάντηση μπροστά και πίσω από τα φώτα; Να συμμετάσχεις σε πρωτοβουλίες υποστήριξης ευάλωτων κοινωνιών;

Τότε το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ σε προσκαλεί εάν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια σε εθελοντική εργασία για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026.

Θα βοηθήσεις στην διοργάνωση της 3ης Διάσκεψης των 17 Kόμβων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του ΟΗΕ (3rd Conference of the UNAI SDG Hubs) που θα πραγματοποιηθεί 12-16 Οκτωβρίου 2026.

Στέλνεις βιογραφικό στο ΚΕΠΑ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και θα σε καλέσουμε σε συνάντηση. Θα δοθεί βεβαίωση εθελοντικής εργασίας για να την έχεις για το βιογραφικό σου. Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις λεπτομέρειες.

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