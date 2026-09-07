Όταν η ζέστη επιμένει τον Σεπτέμβρη: 8 +1 τρόποι να κρατήσετε το σπίτι δροσερό

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Δευτέρα, 07/09/2026 - 06:32
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Όταν η καλοκαιρινή ζέστη παρατείνεται έως τις πρώτες εβδομάδες του φθινοπώρου, η διατήρηση δροσιάς στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς «φουσκωμένους» λογαριασμούς ρεύματος, αποτελεί πρόκληση.

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο συνοδεύεται συχνά από επιμονή των υψηλών θερμοκρασιών, υποχρεώνοντάς μας να διατηρούμε τα συστήματα ψύξης σε λειτουργία για μεγαλύτερο διάστημα.

Για να επιτευχθεί η μέγιστη άνεση στο σπίτι χωρίς άσκοπη σπατάλη ενέργειας, απαιτείται ένας συνδυασμός σωστής χρήσης του εξοπλισμού και απλών παρεμβάσεων στον χώρο.

Περιορίστε την εισαγωγή θερμότητας

Κλείνετε τα στόρια και τις κουρτίνες κατά τις ώρες της μέγιστης ηλιοφάνειας. Η προσθήκη σκιάστρων στα παράθυρα, παράλληλα, εμποδίζει την ακτινοβολία και την εγκλωβισμένη θερμότητα, διατηρώντας τη θερμοκρασία του χώρου σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σφραγίστε πόρτες και παράθυρα

Βεβαιωθείτε ότι παράθυρα και πόρτες κλείνουν ερμητικά. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα λάστιχα μόνωσης και τις αεροστοπ ταινίες, ώστε να αποτραπούν οι διαρροές του ψυχρού αέρα προς τα έξω.

Συντηρήστε τακτικά το κλιματιστικό (HVAC)

Η ετήσια προληπτική συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος, προλαμβάνει βλάβες και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μονάδας.

Αλλάζετε συχνά τα φίλτρα αέρα

Η αντικατάσταση των φίλτρων κάθε 30 έως 90 ημέρες διατηρεί καθαρή τη ροή του αέρα και αποτρέπει την υπερφόρτωση της συσκευής, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση.

Αποφύγετε τη χρήση θερμογόνων συσκευών

Συσκευές όπως ο φούρνος, το πλυντήριο πιάτων και το στεγνωτήριο παράγουν επιπλέον θερμότητα. Προτιμήστε τη λειτουργία τους κατά τις βραδινές ώρες, όταν η εξωτερική θερμοκρασία υποχωρεί.

Απελευθερώστε τα στόμια των αεραγωγών

Διατηρείτε τις γρίλιες των αεραγωγών και των κλιματιστικών ελεύθερες από έπιπλα ή χαλιά. Η ανεμπόδιστη κυκλοφορία του αέρα επιτρέπει στο σύστημα να αποδίδει χωρίς να υπερλειτουργεί.

Αξιοποιήστε τους ανεμιστήρες

Οι ανεμιστήρες οροφής ή δαπέδου δεν ψύχουν τον αέρα, αλλά δημιουργούν ένα ρεύμα που ενισχύει την αίσθηση δροσιάς, επιτρέποντάς σας να διατηρείτε το κλιματιστικό σε υψηλότερη ρύθμιση.

Διατηρήστε σταθερό τον θερμοστάτη

Αποφύγετε τις έντονες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία. Η διατήρηση του θερμοστάτη μεταξύ 22°C και 25°C προσφέρει τη βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Καλέστε επαγγελματία όταν χρειάζεται

Εάν παρατηρήσετε ανομοιόμορφη ψύξη, ασυνήθιστους θορύβους ή πτώση στην απόδοση του συστήματος, απευθυνθείτε άμεσα σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 06:32
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