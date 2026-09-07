Πώς να αντιμετωπίσετε τη διαρροή νερού από το κλιματιστικό (Βήμα-Βήμα)

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Η διαρροή νερού από τη μονάδα του κλιματιστικού αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε δάπεδα και τοίχους. Πώς θα αποκαταστήσετε τη σωστή αποστράγγιση της συσκευής σας.

Κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, ο θερμός αέρας του χώρου περνά από τα στοιχεία του εξατμιστή, όπου ψύχεται.

Επειδή ο ψυχρός αέρας συγκρατεί λιγότερη υγρασία, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε νερό, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες διοχετεύεται προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Όταν όμως παρατηρείται διαρροή στο εσωτερικό, το πρόβλημα συνήθως οφείλεται σε απόφραξη ή ζημιά στο σύστημα αποστράγγισης. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες περιλαμβάνουν:

Φραγμένος σωλήνας ή οπή αποστράγγισης: Η σκόνη και τα σωματίδια του αέρα αναμεμειγμένα με το νερό δημιουργούν επικαθίσεις που εμποδίζουν τη ροή.

Λανθασμένη κλίση της μονάδας: Αν η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί με ελαφρά κλίση προς τα έξω, το νερό υπερχειλίζει προς το εσωτερικό.

Βρώμικο φίλτρο αέρα: Η παρεμπόδιση της ροής του αέρα προκαλεί πάγωμα στα στοιχεία του εξατμιστή. Όταν η συσκευή απενεργοποιείται, ο πάγος λιώνει απότομα και η λεκάνη συλλογής υπερχειλίζει.

Διαρροή ψυκτικού υγρού: Μειωμένη ποσότητα φρέον οδηγεί επίσης σε δημιουργία πάγου, απαιτώντας όμως τεχνική υποστήριξη.

Τι να κάνετε αμέσως μόλις δείτε διαρροή

Πρώτο και σημαντικότερο βήμα: σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. Αν δείτε να έχει πιάσει πάγο, βάλτε από κάτω ένα μπολ ή λεκάνη και αφήστε τον να λιώσει εντελώς.

Μετά, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα απλά βήματα:

Καθαρίστε το φίλτρο : Πολλές φορές, ένα βρώμικο φίλτρο αέρα είναι ο μόνος λόγος για τη διαρροή. Καθαρίστε το ή αλλάξτε το.

: Πολλές φορές, ένα βρώμικο φίλτρο αέρα είναι ο μόνος λόγος για τη διαρροή. Καθαρίστε το ή αλλάξτε το. Καθαρίστε τον σωλήνα αποστράγγισης : Με μια βελόνα ή ένα λεπτό κατσαβίδι, καθαρίστε προσεκτικά την τρύπα αποστράγγισης και το σωληνάκι από τυχόν σκουπιδάκια.

: Με μια βελόνα ή ένα λεπτό κατσαβίδι, καθαρίστε προσεκτικά την τρύπα αποστράγγισης και το σωληνάκι από τυχόν σκουπιδάκια. Τσεκάρετε την κλίση : Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή γέρνει ελαφρώς προς τα έξω, όπως πρέπει.

: Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή γέρνει ελαφρώς προς τα έξω, όπως πρέπει. Ελέγξτε το δοχείο: Αν η λεκάνη συλλογής έχει ραγίσει, διορθώστε την προσωρινά με λίγο εποξειδικό στόκο ή αλλιώς αντικαταστήστε την.

Πηγή: familyhandyman.com