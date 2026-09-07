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Σταύρος Καλαφάτης στη 90ή ΔΕΘ: Δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 09:12
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Τα εγκαίνια της «Βιοτεχνικής Πύλης» -της κοινής δομής των τριών μεγαλύτερων Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά)- στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Στον χαιρετισμό του, παρουσία των Προέδρων των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι: «Η Βιοτεχνική Πύλη είναι πραγματικά μια κατάκτηση γιατί τα προβλήματα είναι κοινά για όλους. Η ενότητα δυναμώνει τη φωνή σας» τόνισε. «Δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστείτε περισσότερο, να σχεδιάσετε και να προετοιμάσετε προτάσεις προς την Πολιτεία τεκμηριωμένες και καλά σχεδιασμένες για να έχετε επιτυχία και μέσα από την κοινή σας προσπάθεια να έχετε καλύτερα αποτελέσματα για όλα τα μέλη σας».

Αναφερόμενος στα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Τα μέτρα ύψους 2,2, δις ευρώ, ήταν λελογισμένα. Δεν διαταράσσουν δηλ. τη δημοσιονομική ισορροπία. Μέτρα στοχευμένα, που ακουμπούν εκείνες τις κατηγορίες συμπολιτών μας που έχουν περισσότερο ανάγκη. Μέτρα δίκαια, που αφορούν προβλήματα πολλών κατηγοριών πολιτών. Και μέτρα κοστολογημένα, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας».

Ο κ. Καλαφάτης συνεχάρη τα τρία Επιμελητήρια για την πρωτοβουλία της «Βιοτεχνικής Πύλης», γιατί «τα προβλήματα είναι κοινά», όπως τόνισε. Και κάλεσε τα Επιμελητήρια να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα η οποία πρέπει και μπορεί να έχει αναφορά στις νέες τεχνολογίες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μπορούν επίσης, να συνεργασθούν, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, με το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρα μας, το ΕΚΕΤΑ ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Κλείνοντας, ο κ. Καλαφάτης συνεχάρη τις Διοικήσεις της ΚΕΕΕ, του ΒΕΑ, του ΒΕΘ και του ΒΕΠ για το έργο τους, δεσμευόμενος ότι η Πολιτεία θα παραμείνει οργανικός στρατηγικός σύμμαχος της ελληνικής βιοτεχνίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης εγκαινίασε το περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «H Ελλάδα έχει χτίσει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια. Δεν πιστεύουμε στη λογική των «λεφτόδενδρων» που σπεύδουν να φυτέψουν, δεξιά κι αριστερά, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Αντίθετα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο το μέλλον της χώρας, το μέλλον των παιδιών μας, εφαρμόζουμε στοχευμένα μέτρα για τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο».

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε αναλυτικά στους πόρους για την επιχειρηματικότητα από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. «Διαθέτουμε 681 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης, τονίζοντας ότι τη σχετική ανακοίνωση έκανε από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και ανέλυσε ότι «αναλαμβάνουμε τη διαχείριση του ελληνικού χρηματοδοτικού πακέτου του Social Climate Fund, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις», με:

  • 396 εκατ. ευρώ, που κατευθύνονται σε παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • 285 εκατ. ευρώ, που κατευθύνονται στην περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση του στόλου των οχημάτων αυτών των επιχειρήσεων.

Ακόμη, «ως το τέλος του χρόνου ενεργοποιούνται τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογραμμίζοντας ότι: «Με την ενίσχυση της παραγωγής και την ανάπτυξη μεγάλων παραγωγικών μονάδων δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

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