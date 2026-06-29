Έρευνα ΕΚΠΑ και SchoolFan: Πώς απαντούν οι νέοι στα fake news για την κλιματική αλλαγή

Οι έφηβοι μπορούν να αποτελέσουν το ισχυρότερο «φίλτρο» απέναντι στην «κλιματική παραπληροφόρηση». Το SchoolFan (Schools Against Fake News for a Cooler Future), ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές, έχοντας λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν με ακρίβεια το 80% έως 90% του ψευδούς περιεχομένου που αφορά την κλιματική αλλαγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρωτοβουλία, αποτέλεσμα διετούς συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας, ολοκληρώνεται επίσημα στις 28 Ιουνίου. Το έργο αφήνει ως παρακαταθήκη ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο, που βασίζεται στην επιστήμη των πολιτών, τον ψηφιακό γραμματισμό και την κριτική σκέψη. Τα δεδομένα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι νέοι, όταν εφοδιάζονται με τα κατάλληλα εργαλεία, μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες με επιστημονική ακρίβεια.

Η έκθεση σε ψευδείς ειδήσεις για το κλίμα αποτελεί καθημερινή ψηφιακή πρόκληση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πάνω από 350 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέλυσαν περιεχόμενο σχετικό με την κλιματική αλλαγή, σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube, εφαρμόζοντας ειδικά πρωτόκολλα επαλήθευσης. Η έρευνα ανέδειξε ότι το 27% του περιεχομένου που εξετάστηκε στην Πορτογαλία ήταν ψευδές, έναντι 20% στην Ισπανία και 19% στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές πέτυχαν αξιοπιστία της τάξης του 80% έως 90% κατά την ταξινόμηση και ανάλυση του περιεχομένου.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότεροι από 350 μαθητές, 93 εκπαιδευτικοί και 32 σχολικές τάξεις. Το έργο υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Aveiro, το Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos, το Πανεπιστήμιο NOVA της Λισαβόνας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τη γαλλική οργάνωση Cercle FSER. Το SchoolFan παρέχει πλέον στην εκπαιδευτική κοινότητα έναν ολοκληρωμένο οδηγό βέλτιστων πρακτικών και ψηφιακό υλικό, διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες.

Σχετικά με το SchoolFan

Το SchoolFan είναι ένα ευρωπαϊκό έργο εκπαιδευτικής καινοτομίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Προωθεί τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και την κριτική σκέψη στους μαθητές και τις μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω ενός μοντέλου επιστήμης των πολιτών, το έργο εκπαιδεύει και υποστηρίζει εκπαιδευτικούς και σχολεία σε Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ελλάδα ώστε να εντοπίζουν, αναλύουν και αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση για την κλιματική αλλαγή στα κοινωνικά δίκτυα.Το SchoolFan αναπτύσσει εκπαιδευτικούς πόρους, ψηφιακά εργαλεία και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που βοηθούν τους νέους να κατανοήσουν πώς διαδίδονται τα ψευδή νέα, να αξιολογούν την αξιοπιστία των πηγών και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία επιστημονικής γνώσης. Στόχος του είναι η ενίσχυση μιας πιο ενημερωμένης, κριτικής και ενεργού πολιτειότητας απέναντι στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.