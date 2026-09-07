Ευρωπαϊκή εταιρεία μετατρέπει παλιές ανεμογεννήτριες σε μικρά σπίτια

Καθώς ο τομέας της αιολικής ενέργειας αναπτύσσεται ραγδαία, η διαχείριση των παροπλισμένων εξαρτημάτων εξελίσσεται σε μείζονα περιβαλλοντική πρόκληση.

Η διάρκεια ζωής μιας ανεμογεννήτριας αγγίζει τα 30 έτη όσον αφορά τα θεμέλια και τον πύργο, ωστόσο εξαρτήματα, όπως τα πτερύγια, φθείρονται νωρίτερα. Η αντικατάστασή τους δημιουργεί σημαντικό όγκο στερεών αποβλήτων, προκαλώντας την αγορά να αναζητήσει βιώσιμες λύσεις επαναχρησιμοποίησης.

Το εμπόδιο της ανακύκλωσης των σύνθετων υλικών

Τα πτερύγια κατασκευάζονται από ενισχυμένο πολυεστέρα με ίνες υάλου (fiberglass) και εποξειδικές ρητίνες.

Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και χαμηλό βάρος, αλλά καθιστά την ανακύκλωση εξαιρετικά δύσκολη. Ο μηχανικός τεμαχισμός καταστρέφει τις ίνες, ακυρώνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης, ενώ η υγειονομική ταφή ενέχει περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Πρωτοποριακές εφαρμογές στην Ευρώπη

Η ολλανδική εταιρεία Blade-Made, σε συνεργασία με το Superuse και το Dutch Design Foundation, παρουσίασε το "Nacelle Micro Home", ένα μικρό σπίτι κατασκευασμένο από το κάλυμμα και υλικά ανεμογεννήτριας.

Η ίδια εταιρεία έχει αξιοποιήσει παλιά πτερύγια για τη δημιουργία ηχοπετασμάτων, αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) έως και θεματικών παιδικών χαρών.

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Παρά τη δημιουργικότητα αυτών των έργων, η ευρεία εφαρμογή τους συναντά εμπόδια. Το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος των σύγχρονων ανεμογεννητριών δυσκολεύει τη μεταφορά των ογκωδών εξαρτημάτων. Για τον λόγο αυτό, η τοπική επαναχρησιμοποίηση κοντά στα αιολικά πάρκα θεωρείται η πιο βιώσιμη στρατηγική.

Πηγή: bgr.com