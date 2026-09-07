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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 15 Σεπτεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2026
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 10:47
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Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2026

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2026 την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της EURONEXT ATHENS, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης αναλυτών για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gekterna.com) καθώς και στην ιστοσελίδα της EURONEXT ATHENS (www.athens.euronext.com) την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της EURONEXT ATHENS.

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