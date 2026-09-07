Σταύρος Παπασταύρου: Η φιλοσοφία μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις και αυτό ξεκινά πρώτα απ’ τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς

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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερο του Υπουργείου στις εγκαταστάσεις της 90ης ΔΕΘ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου εγκαινίασε το Σάββατο, το Περίπτερο του Υπουργείου, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 10).

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων οι Υφυπουργοί κ. Νίκος Τσάφος και κα Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, οι Γενικοί Γραμματείς, Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα Δέσποινα Παληαρούτα, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος, Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος.

Κατά την Τελετή των Εγκαινίων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Σας καλωσορίζω όλες και όλους στα επίσημα εγκαίνια του Περιπτέρου μας. Η χρονιά αυτή που περάσαμε ήταν μια απαιτητική αλλά και παραγωγική χρονιά για το Υπουργείο. Η χώρα μας έγινε ενεργειακός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη, προχωρούμε στην πρώτη μετά από σχεδόν μισό αιώνα γεώτρηση στο Ιόνιο στους πρώτους μήνες του 2027, αναπτύσσουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θεσμοθετήσαμε δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα, υλοποιήσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα προστασίας και αποκατάστασης δασών Antinero, βάζουμε τάξη στον χώρο με τα νέα Ειδικά και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και με τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για Τουρισμό, ΑΠΕ και Βιομηχανία, δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές κυκλικής οικονομίας. Η φιλοσοφία μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις και αυτό ξεκινά πρώτα απ’ τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς, με τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς Γραμματείς, τους εποπτευόμενους φορείς, τα στελέχη μας. Όλοι μας πρέπει κάθε μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει να ξεκινάμε με αυτό που είπε ο Καζαντζάκης, ότι από εμάς εξαρτάται αν θα πάει καλύτερα ο κόσμος ή όχι. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά της ομάδας. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο για τον πολίτη».

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, δήλωσε: «Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή που αποτελώ μέρος της συγκεκριμένης ομάδας του ΥΠΕΝ υπό την ηγεσία του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου. Με βοήθησαν να προσαρμοστώ πολύ γρήγορα ώστε να προσπαθήσω να επιβοηθήσω με τις δικές μου δυνάμεις στο κοινό μας έργο. Η τάξη στον χώρο απέκτησε δυνατή φωνή με τα νέα Χωροταξικά Πλαίσια αλλά και τα νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και τις αστικές αναπλάσεις. Η Ελλάδα βήμα βήμα απελευθερώνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της και το ΥΠΕΝ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με συνέπεια, στην εκπλήρωση της συγκεκριμένης στρατηγικής στόχευσης».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, δήλωσε: «Τα τελευταία επτά χρόνια, στον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα έκανε ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός. Παραλάβαμε μια ΔΕΗ σε οριακή κατάσταση και σήμερα διαθέτουμε έναν ισχυρό περιφερειακό ενεργειακό παίκτη. Από χώρα που εισήγαγε ηλεκτρική ενέργεια, εξελιχθήκαμε σε χώρα που εξάγει, ενώ οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος.

Παρά τις πρωτοφανείς διεθνείς ενεργειακές κρίσεις, στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αλλάζουν τις υποδομές και την ενεργειακή μας πραγματικότητα. Το στοίχημα σήμερα είναι το επόμενο βήμα: περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια, ισχυρότερα δίκτυα, αποθήκευση, διασυνδέσεις, διαφοροποίηση του φυσικού αερίου και αξιοποίηση του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού. Η παρακαταθήκη αυτών των ετών είναι ισχυρή. Και με την ίδια συνέπεια συνεχίζουμε να χτίζουμε μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, πιο πράσινη και πιο ενεργειακά ανεξάρτητη».

Στη φετινή διοργάνωση, το Περίπτερο του Υπουργείου έχει σχεδιαστεί ως χώρος εμπειρίας, με απώτερο στόχο να μετατρέψει τις έννοιες της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής σε ένα βιωματικό αφήγημα, όπου ο επισκέπτης δεν παρατηρεί απλώς την πληροφορία, αλλά την προσλαμβάνει με τον πιο εύληπτο τρόπο. Η συνολική σύνθεση παρουσιάζει τα επιτεύγματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλα όσα οραματίζεται για τα επόμενα χρόνια, με στόχο ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο.

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