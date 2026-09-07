Στην πρώτη γραμμή GSI και GREGY- Τα επόμενα βήματα για τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις

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Άννα Διανά
Δευτέρα, 07/09/2026 - 08:11
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Η επανεκκίνηση του Great Sea Interconnector μέσα στους επόμενους μήνες, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου και το μεγάλο πρόγραμμα διασύνδεσης των ελληνικών νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα βρέθηκαν ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα της ΔΕΘ.

Για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο πρόσφατα εισήλθε η γαλλική Meridiam με πλειοψηφικό μερίδιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιόρισε μάλιστα χρονικά την επανεκκίνηση των εργασιών. Όπως είπε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, η επανέναρξη των εργασιών πόντισης «είναι θέμα πολύ λίγων μηνών», χαρακτηρίζοντας παράλληλα «πολύ θετική εξέλιξη» την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού οίκου σε μια κρίσιμη υποδομή διασυνδεσιμότητας. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να παρεμποδίσει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σημείωσε ότι η Άγκυρα «δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τελικά δεν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τη γαλλική πλευρά, προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία και κοινή αντιμετώπιση όλων των πιθανών εξελίξεων.

Αλλωστε η είσοδος της Meridiam στον Great Sea Interconnector χαρακτηρίστηκε από τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη ως «η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τη συνέχιση του έργου» και ως ψήφος εμπιστοσύνης τόσο προς τον Διαχειριστή όσο και προς την ελληνική οικονομία. Όπως είπε μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί την τεχνική ηγεσία κατά την κατασκευή και θα αναλάβει τη διαχείριση της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματος χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, ενώ σε συνεργασία με τη Meridiam και τη Nexans προγραμματίζεται η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού.

Την ίδια ώρα στην ατζέντα της αυριανής επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο και της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι αναμένεται να βρεθεί και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY.

«Έχουμε μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο την οποία θα έχω την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο της χώρας Αλ Σίσι», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή. Το GREGY αναπτύσσεται από τον Όμιλο Κοπελούζου, με τον ΑΔΜΗΕ να συνδράμει σε τεχνικό επίπεδο, και αναμένεται να συζητηθεί στις επαφές της ελληνικής και της αιγυπτιακής πλευράς.

Στο εσωτερικό, μετά την ολοκλήρωση της Μικρής και της Μεγάλης Διασύνδεσης της Κρήτης, έως το τέλος του 2026 ολοκληρώνεται η τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων. Μέχρι τότε θα έχουν μεταφερθεί τα πρώτα φορτία από το ηπειρωτικό σύστημα προς Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο.

Παράλληλα προχωρούν οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καλωδιακό σύστημα συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κορίνθου και Κω και βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για τα καλώδια και τους υποσταθμούς των υπόλοιπων νησιών.

Σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη οι νησιωτικές διασυνδέσεις μειώνουν το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το όφελος, με τις σημερινές παραδοχές για το κόστος των ορυκτών καυσίμων, υπερβαίνει τα 3,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Η μείωση αυτού του κόστους δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να περιορίσει κατά 50% τις χρεώσεις ΥΚΩ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ οι διασυνδέσεις επιτρέπουν παράλληλα την ένταξη περισσότερων ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και μειώνουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Οι επόμενες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος αναμένεται να εξειδικευθούν αύριο από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο.

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