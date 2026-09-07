Κ. Χατζηδάκης: Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν

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Δευτέρα, 07/09/2026 - 11:14
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Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε για τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επιμέρους παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε:

Για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας: Η ΔΕΗ ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία την προηγούμενη εβδομάδα, κατεβάζοντας τη χρέωση για το μπλε τιμολόγιο σε προ κρίσης επίπεδα. Όσοι θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να το επιλέξουν. Και αυτό αποτελεί μήνυμα στις υπόλοιπες εταιρείες, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον τον Ιανουάριο θα μειωθούν στο μισό οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Και στόχος είναι τα επόμενα τρία χρόνια να μειωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%. Αυτό θα γίνει επειδή εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη πολιτική: διεύρυνση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μείγμα παραγωγής και διεύρυνση της αποθήκευσης.

Για τα υγρά καύσιμα: Η κυβέρνηση δεν έμεινε απαθής από τότε που ξεκίνησε η κρίση στον Κόλπο. Δόθηκαν επιδοτήσεις τόσο στην αρχή όσο και στη συνέχεια που συνδυάσαμε τις προσφορές των διυλιστηρίων με νέα κυβερνητική στήριξη. Προχωρούμε έτσι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βλέπουμε μήνα-μήνα πώς εξελίσσεται η κατάσταση και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη στήριξη, στο πλαίσιο πάντοτε των δυνατοτήτων.

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου III»: Αυτήν την ώρα περίπου 25.000 ωφελούμενοι έχουν κερδίσει από τα δύο προηγούμενα προγράμματα «Σπίτι μου I» και «Σπίτι μου II», με φθηνά δάνεια. Δεν είναι κάτι θεωρητικό αυτό που λέμε, είναι μια μεσαία πόλη. Δεν πανηγυρίζω για αυτό. Το στεγαστικό είναι για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και στο επίπεδο της προσφοράς ακινήτων έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, είναι αφορολόγητοι όταν ανοίξουν το σπίτι τους και το νοικιάσουν. Όπως επίσης είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επιστρέφει ένα ενοίκιο από πέρυσι στους ενοικιαστές.Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

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