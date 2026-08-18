Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές μας δίπλα στο νησί της Σαλαμίνας που δοκιμάστηκε από τη μεγάλη φωτιά

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Newsroom
Τρίτη, 18/08/2026 - 15:30
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Το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου πεζοπόρο τμήμα των εθελοντων μας με ένα πυροσβεστικό όχημα του Δήμου μας μετέβησαν στη Σαλαμίνα για να συνδράμουν το έργο κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο τμήμα του νησιού στην περιοχή Περιστέρια.

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας - Πυρόσβεσης Ελληνικού Αργυρούπολης με πεζοπόρο τμήμα συνεργάστηκε με την Ειδική Ομάδα Δασικών Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής (ΕΜΟΔΕ) και με το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) συμβάλλοντας ενεργά στο έργο της κατάσβεσης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες όπου η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα είχαν στελεχωθεί το πυροφυλάκιο και τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου μας στον Υμηττό καλύπτοντας τον τομέα μας.

Οι πληγές που άφησε πίσω της η καταστροφική φωτια της Σαλαμίνας πολύ μεγάλες, αλλά η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και των εθελοντών αποδεικνύει για μία ακόμα φορά τη δύναμη της αλληλεγγύης στις δύσκολες στιγμές που δοκιμάζονται οι συνάνθρωποί μας και το φυσικό περιβάλλον.

Συνεχίζουμε να προστατεύουμε τον Υμηττό μας και συγχρόνως είμαστε δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται.

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