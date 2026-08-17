Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακαλύψτε πρακτικούς και οικονομικούς τρόπους για να διατηρήσετε το σπίτι σας δροσερό, χρησιμοποιώντας απλά μέσα που έχετε ήδη στη διάθεσή σας.

Τα κλιματιστικά είναι ακριβά στην αγορά και καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Υ

πάρχουν όμως έξυπνοι και οικονομικοί τρόποι για να παραμείνετε δροσεροί κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα.

Σωστή χρήση του ανεμιστήρα

Οι ανεμιστήρες αποτελούν μια πολύ πιο οικονομική λύση από το κλιματιστικό.

Θυμηθείτε, ωστόσο, ότι ένας ανεμιστήρας δεν ψύχει τον αέρα, αλλά απλώς τον ανακυκλώνει, βοηθώντας στην εξάτμιση του ιδρώτα από το δέρμα σας. Επομένως, δεν έχει νόημα να τον αφήνετε αναμμένο σε άδειο δωμάτιο.

Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε τον στο πάτωμα ή σε χαμηλό τραπέζι με κατεύθυνση προς τα πάνω, ώστε να σπρώχνει τον ψυχρότερο αέρα ψηλά, αντί να κατεβάζει τη ζέστη που συσσωρεύεται στην οροφή.

Φορητοί ανεμιστήρες για τις μετακινήσεις σας

Όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού, ένας επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας χειρός ή λαιμού μπορεί να σας σώσει.

Έχοντας μια τέτοια φορητή συσκευή στην τσάντα σας, είστε πάντα προετοιμασμένοι για τις υψηλές θερμοκρασίες στα μέσα μεταφοράς, στις βόλτες ή στις εξωτερικές σας δραστηριότητες.

Κλείστε παράθυρα, κουρτίνες και παντζούρια

Κρατήστε τα παράθυρα ερμητικά κλειστά όσο η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την εσωτερική, ώστε να εμποδίσετε τη ζέστη να μπει στο σπίτι. Ανοίξτε τα μόνο όταν ο αέρας έξω δροσίσει, συνήθως μετά τη δύση του ηλίου.

Χρησιμοποιήστε ακόμη κουρτίνες και παντζούρια για να εμποδίσετε τον ήλιο να χτυπά τα τζάμια και να μετατρέψει το σπίτι σας σε θερμοκήπιο.

Προτιμήστε χλιαρά και όχι παγωμένα ντους

Αποφύγετε το πολύ κρύο νερό στο ντους. Όταν το σώμα έρχεται αντιμέτωπο με το τσουχτερό κρύο, αντιδρά προσπαθώντας να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, με αποτέλεσμα να νιώσετε τελικά περισσότερη ζέστη μόλις βγείτε.

Ένα δροσερό ή χλιαρό ντους είναι η ιδανική επιλογή. Αν μάλιστα αφήσετε το δέρμα σας να στεγνώσει φυσικά χωρίς πετσέτα, η εξάτμιση του νερού θα σας προσφέρει άμεση αίσθηση δροσιάς.

Επιλέξτε κατάλληλα ρούχα και στρώματα για τον ύπνο

Για να κοιμηθείτε πιο εύκολα τις ζεστές νύχτες, προτιμήστε ελαφριά, χαλαρά, βαμβακερά ρούχα που απορροφούν τον ιδρώτα.

Επίσης, αν υποφέρετε από τη ζέστη κατά τη διάρκεια του ύπνου, αξίζει να επενδύσετε σε ένα στρώμα με τεχνολογία ψύξης (cooling mattress), που βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας και αποτρέπει την εφίδρωση.

Επιλέξτε τροφές που σας ενυδατώνουν

Προτιμήστε κρύα γεύματα, όπως σαλάτες, κρύες σούπες και φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (όπως το καρπούζι και το πεπόνι).

Έτσι, αποφεύγετε να ανάψετε τον φούρνο ή τις εστίες, που θα ζέσταιναν ακόμη περισσότερο την κουζίνα σας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζετε την απαραίτητη ενυδάτωση του οργανισμού σας.

Πότε το κλιματιστικό είναι απαραίτητο

Αν το σπίτι σας είναι νότιου προσανατολισμού και πολύ ζεστό ή αν φιλοξενείτε ευάλωτα άτομα και ευαίσθητο τεχνολογικό εξοπλισμό, ένα φορητό κλιματιστικό μπορεί να είναι απαραίτητη επένδυση.

Σε κάθε περίπτωση, προσέχετε πάντα για συμπτώματα θερμοπληξίας και αφυδάτωσης, όπως κράμπες, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Πηγή: Which?