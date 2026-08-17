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Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το router στο πάτωμα

Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το router στο πάτωμα
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Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 08:46
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Η σωστή τοποθέτηση του router συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτητα και τη σταθερότητα της ασύρματης σύνδεσης στο σπίτι.

Η θέση του Wi-Fi router επηρεάζει άμεσα τόσο την ισχύ όσο και την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου. Παρά το γεγονός ότι η τοποθέτησή του στο δάπεδο αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική, πρόκειται για μία από τις χειρότερες επιλογές για την απόδοση της συσκευής.

Ο βασικός λόγος σχετίζεται με τον τρόπο εκπομπής του σήματος. Τα περισσότερα οικιακά router διαθέτουν κεραίες που διανέμουν το σήμα οριζόντια και πλευρικά, και όχι προς τα πάνω. Όταν η συσκευή βρίσκεται στο πάτωμα, μεγάλο μέρος της εκπεμπόμενης ισχύος απορροφάται απευθείας από το έδαφος αντί να διαχέεται στον χώρο.

Στο επίπεδο του δαπέδου, παράλληλα, αυξάνονται τα εμπόδια από έπιπλα και αντικείμενα, την ώρα που δομικά υλικά όπως το μπετόν και το μέταλλο προκαλούν σοβαρή εξασθένηση του σήματος, σε αντίθεση με το ξύλο ή τη γυψοσανίδα.

Για τη βέλτιστη κάλυψη, το router πρέπει να τοποθετείται σε υπερυψωμένο σημείο, όπως ένα ράφι ή ένα έπιπλο, σε ανοιχτό χώρο χωρίς γύρω εμπόδια. Όσο ψηλότερα, μάλιστα, βρίσκεται η συσκευή, τόσο ευκολότερα διαχέεται το σήμα οριζόντια στο υπόλοιπο σπίτι.

Πού δεν πρέπει να τοποθετείται το router

Παρότι το πάτωμα αποτελεί σίγουρα μια λανθασμένη επιλογή, υπάρχουν και άλλα σημεία που είναι εξίσου «καταστροφικά» για τη σύνδεση.

Η τοποθέτηση του router κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές είναι το σημαντικότερο σφάλμα.

Συσκευές όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι τηλεοράσεις, τα ψυγεία, οι συσκευές Bluetooth και τα μόνιτορ προκαλούν έντονες παρεμβολές.

Για παράδειγμα, οι φούρνοι μικροκυμάτων εκπέμπουν σε συχνότητες παρόμοιες με αυτές των ασύρματων δικτύων, ενώ οι μεταλλικές επιφάνειες των ψυγείων μπλοκάρουν πλήρως τα κύματα.

Αν διαθέτετε περισσότερα από ένα router, τέλος, θα πρέπει να αποφύγετε να τα τοποθετήσετε σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους για την αποφυγή παρεμβολών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υιοθέτηση ενός συστήματος Wi-Fi Mesh αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για ομοιόμορφη κάλυψη σε όλους τους χώρους.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2026 - 08:46
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