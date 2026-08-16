Αποκρυπτογραφώντας τα σύμβολα του φούρνου: Πώς να επιλέξετε τη σωστή λειτουργία ψησίματος

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Αν και οι περισσότεροι φούρνοι διαθέτουν πλήθος εικονιδίων γύρω από τους διακόπτες τους, ελάχιστοι καταναλωτές γνωρίζουν την ακριβή σημασία κάθε λειτουργίας.

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές κουζίνες χρησιμοποιούν μια σειρά από εικονίδια για να υποδείξουν τις διαφορετικές λειτουργίες ψησίματος.

Το εξωτερικό τετράγωνο πλαίσιο συμβολίζει τον ίδιο τον θάλαμο του φούρνου, ενώ τα εσωτερικά σύμβολα υποδεικνύουν την πηγή και τον τρόπο μεταφοράς της θερμότητας.

Οι βασικές αντιστάσεις

Οριζόντια γραμμή στο πάνω ή κάτω μέρος: Υποδεικνύει ότι η θερμότητα προέρχεται αποκλειστικά από την άνω ή την κάτω αντίσταση αντίστοιχα.

Δύο παράλληλες οριζόντιες γραμμές (πάνω και κάτω): Πρόκειται για την κλασική λειτουργία «πάνω-κάτω», που προσφέρει σταθερή και ομοιόμορφη θερμότητα σε όλο τον θάλαμο.

Η λειτουργία του αέρα

Το εικονίδιο του ανεμιστήρα σημαίνει ότι ο φούρνος διοχετεύει τον θερμό αέρα ομοιόμορφα, εξαλείφοντας τα ψυχρά σημεία. Όταν ο ανεμιστήρας συνδυάζεται με τις οριζόντιες γραμμές των αντιστάσεων, η συσκευή λειτουργεί με θερμό αέρα και ταυτόχρονη ενίσχυση από τα θερμαντικά στοιχεία, εξασφαλίζοντας ταχύτερο ψήσιμο.

Γκριλ, απόψυξη και ειδικές λειτουργίες

Τεθλασμένη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ): Αντιπροσωπεύει το γκριλ. Μια πλήρης γραμμή ενεργοποιεί ολόκληρη την αντίσταση του γκριλ, ενώ μια μικρότερη ενεργοποιεί μόνο το κεντρικό τμήμα της. Ο συνδυασμός γκριλ και ανεμιστήρα είναι ιδανικός για καβούρδισμα και ροδοκοκκίνισμα.

Χιονονιφάδα ή σταγόνα: Δηλώνει τη λειτουργία απόψυξης, όπου ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί αέρα χωρίς πρόσθετη θερμότητα.

Κυματιστή γραμμή / Σύννεφο: Υποδεικνύουν λειτουργίες μικροκυμάτων ή ατμού αντίστοιχα, οι οποίες συναντώνται σε πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Η κατανόηση αυτών των λειτουργιών δεν βελτιώνει μόνο το μαγειρικό αποτέλεσμα, αλλά συμβάλλει και στη σωστή διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης της συσκευής.

Πηγή: slashgear.com