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Τι είναι ο «κανόνας των 3 λεπτών» στα κλιματιστικά;

Τι είναι ο «κανόνας των 3 λεπτών» στα κλιματιστικά;
Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 13/07/2026 - 06:59
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Ο «κανόνας των 3 λεπτών» περιγράφει τη συμπεριφορά ελέγχου του συμπιεστή που είναι ενσωματωμένη στα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC).

Καθώς οι καλοκαιρινοί καύσωνες δοκιμάζουν τις αντοχές μας, η πρώτη μας αντίδραση είναι να ρυθμίσουμε το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για να δροσιστούμε γρήγορα.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την απλή κίνηση κρύβεται μια σύνθετη μηχανολογική διαδικασία.

Εκεί ακριβώς αναλαμβάνει δράση ο «κανόνας των 3 λεπτών».

Ο μηχανισμός προστασίας του συμπιεστή

Ο κανόνας αυτός περιγράφει μια δικλίδα ασφαλείας που είναι ενσωματωμένη στα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού (HVAC).

Στην πραγματικότητα, ορίζει τη χρονική καθυστέρηση - συνήθως από 3 έως 5 λεπτά - που απαιτείται προτού η μονάδα τεθεί ξανά σε λειτουργία αφού έχει απενεργοποιηθεί.

Τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται τη λειτουργία του συμπιεστή μέσω ελεγχόμενων κύκλων, θέτοντας αυστηρά όρια στο πόσο γρήγορα μπορεί να ανοιγοκλείσει, ανεξάρτητα από τις άμεσες εντολές του θερμοστάτη.

Γιατί είναι απαραίτητη η καθυστέρηση;

Ο κύριος λόγος για αυτό το μεσοδιάστημα είναι η αποτροπή της υπερβολικά γρήγορης επανεκκίνησης του συστήματος.

Χωρίς την καθυστέρηση αυτή, το κλιματιστικό θα ανοιγόκλεινε ασταμάτητα (φαινόμενο short-cycling).

Αυτό θα προκαλούσε τεράστια μηχανική καταπόνηση στον συμπιεστή, αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος και μειώνοντας την απόδοση του μηχανήματος.

Επιπλέον, μια μονάδα που υποφέρει από short-cycling αδυνατεί να απομακρύνει την υγρασία, αφήνοντας τον χώρο δροσερό αλλά ταυτόχρονα «βαρύ», με ανομοιόμορφη θερμοκρασία από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Πώς λειτουργεί ο συμπιεστής

Ο συμπιεστής αποτελεί την «καρδιά» του κλιματιστικού, καθώς κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό (φρέον). Συμπιέζει το χαμηλής πίεσης αέριο σε κατάσταση υψηλής πίεσης, επιτρέποντας στην εξωτερική μονάδα να αποβάλει τη θερμότητα στο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, το υγρό επιστρέφει στην εσωτερική μονάδα για να απορροφήσει τη ζέστη του δωματίου και να σκορπίσει δροσερό αέρα.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2026 - 06:59
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