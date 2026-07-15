Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας

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Η έγκαιρη αναγνώριση σημαδιών όπως ο ζεστός αέρας, η εξασθενημένη ροή ή ο σχηματισμός πάγου, σε συνδυασμό με την τακτική συντήρηση, είναι απαραίτητα για την προστασία της συσκευής και την αποφυγή μεγάλων εξόδων.

Κατά τη διάρκεια έντονων κυμάτων καύσωνα, τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν περισσότερο και πιο εντατικά.

Αυτή η επιπλέον καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, αλλά αν εντοπίσετε έγκαιρα τα παρακάτω σημάδια, θα αποφύγετε τις δαπανηρές επισκευές.

Ο αέρας είναι ζεστός αντί για κρύος

Αν το κλιματιστικό βγάζει ζεστό αέρα, υπάρχει πρόβλημα. Είτε πρόκειται για διαρροή ψυκτικού υγρού είτε για βλάβη στον συμπιεστή, ο συμπιεστής αναγκάζεται να λειτουργεί ασταμάτητα, χωρίς τα απαραίτητα «διαλείμματα» (κύκλους παύσης) που κάνει υπό κανονικές συνθήκες όταν πιάνει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Το να χαμηλώνετε κι άλλο τον θερμοστάτη απλώς επιδεινώνει την κατάσταση.

Ασθενής ροή αέρα

Η περιορισμένη ροή αέρα ζορίζει το σύστημα και καθυστερεί την ψύξη του χώρου. Η πιο κοινή αιτία είναι τα βρώμικα φίλτρα, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται ή να καθαρίζονται κάθε έναν με τρεις μήνες.

Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν φραγμένους αεραγωγούς ή βλάβη στο μοτέρ του ανεμιστήρα, που μειώνουν την απόδοση και οδηγούν σε οριστική βλάβη.

Περίεργοι θόρυβοι

Ήχοι όπως τρίξιμο, «στρίγκλισμα», κροτάλισμα ή χτυπήματα υποδεικνύουν μηχανική βλάβη.

Το τρίξιμο σημαίνει φθαρμένα εξαρτήματα, το «στρίγκλισμα» χαλασμένο ιμάντα και το χτύπημα σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα. Μην περιμένετε να χαλάσει τελείως η συσκευή μέσα στον καύσωνα.

Σχηματισμός πάγου

Ο πάγος ή η συγκέντρωση νερού γύρω από τη μονάδα δεν σημαίνει ότι το κλιματιστικό αποδίδει καλά, αλλά αντίθετα ότι τα στοιχεία του έχουν παγώσει λόγω μηχανικού προβλήματος. Κλείστε αμέσως τη συσκευή και καλέστε τεχνικό.

Υψηλοί λογαριασμοί ρεύματος

Αν όλα δείχνουν πως λειτουργούν καλά, αλλά ο λογαριασμός του ρεύματος έχει εκτοξευθεί, το σύστημα πιθανόν υπολειτουργεί.

Οι προβληματικές μονάδες καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια για να φτάσουν την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η προληπτική συντήρηση την άνοιξη και το φθινόπωρο, μαζί με τον τακτικό καθαρισμό των φίλτρων, είναι η καλύτερη στρατηγική για να προστατεύσετε το κλιματιστικό σας.

Πηγή: slashgear.com