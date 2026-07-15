ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Ιουλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/07/2026 - 12:22
ΔΕΣΦΑ: Ο Κάθετος Διάδρομος εισέρχεται σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/07/2026 - 11:49
Κίνα: Η ανάπτυξη της έξυπνης ενέργειας δημιουργεί νέες ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας
ΚΟΣΜΟΣ
15/07/2026 - 11:15
ΠΑΣΟΚ για Λειψυδρία: Η κυβέρνηση στήνει κλειστές αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για «φίλους» και «αρεστούς»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/07/2026 - 10:28
Ο Ντ. Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
15/07/2026 - 09:35
Γ. Μπρατάκος: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας–Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 09:04
ElvalHalcor: Το νέο επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/07/2026 - 08:54
Γιάννης Μανιάτης: Να διασφαλιστεί άμεσα το μέλλον της Γαλάζιας Σημαίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/07/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Πρώτοι στα κυβερνητικά πανηγύρια τελευταίοι στην ποιότητα ζωής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/07/2026 - 08:09
Καύσιμα: Ξεκίνησαν οι μειώσεις στην αντλία- Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές σε βενζίνη και ντίζελ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/07/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Πάνω από τα 53 ευρώ/MWh και νέες πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/07/2026 - 08:04
Air Fryers vs Πολυμάγειρες: Τι καίει λιγότερο ρεύμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 06:40
Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 06:41
Η Motor Oil θα συμβάλλει στην προστασία αγοράς και καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/07/2026 - 15:51
ΔΑΠΕΕΠ: Νέος σύνδεσμος λήψης παραστατικών παραγωγών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:47
AKTOR και ONYX Τουριστική υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/07/2026 - 15:17
Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηπειρωτικές Περιοχές ΔΑΜ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 14:18
Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/07/2026 - 13:42
Η TÜV NORD Hellas απονέμει στη METLEN την πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 13:12
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η έκτακτη έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τι προβλέπεται για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/07/2026 - 12:30
Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/07/2026 - 11:50
Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 11:30
ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 10:29
Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις 10 Ιουλίου
ΚΟΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:36
"Αλμα" της τιμής του πετρελαίου, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που σχεδιάζεται στο Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:08
Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/07/2026 - 08:41
Στ. Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο- Απάντηση σε θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Φορομπήχτες και με τη «βούλα» της ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/07/2026 - 08:08
Περισσότερες μετακινήσεις καταναλωτών, μεγαλύτερα μερίδια για τους ιδιώτες παρόχους- Κυρίαρχη παραμένει η ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 08:06
Τι κέρδισαν οι καταναλωτές που γύρισαν σε σταθερό τιμολόγιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 08:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας

Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας
Muhammed Faizan Hussain on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 15/07/2026 - 06:41
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η έγκαιρη αναγνώριση σημαδιών όπως ο ζεστός αέρας, η εξασθενημένη ροή ή ο σχηματισμός πάγου, σε συνδυασμό με την τακτική συντήρηση, είναι απαραίτητα για την προστασία της συσκευής και την αποφυγή μεγάλων εξόδων.

Κατά τη διάρκεια έντονων κυμάτων καύσωνα, τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν περισσότερο και πιο εντατικά.

Αυτή η επιπλέον καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, αλλά αν εντοπίσετε έγκαιρα τα παρακάτω σημάδια, θα αποφύγετε τις δαπανηρές επισκευές.

Ο αέρας είναι ζεστός αντί για κρύος

Αν το κλιματιστικό βγάζει ζεστό αέρα, υπάρχει πρόβλημα. Είτε πρόκειται για διαρροή ψυκτικού υγρού είτε για βλάβη στον συμπιεστή, ο συμπιεστής αναγκάζεται να λειτουργεί ασταμάτητα, χωρίς τα απαραίτητα «διαλείμματα» (κύκλους παύσης) που κάνει υπό κανονικές συνθήκες όταν πιάνει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Το να χαμηλώνετε κι άλλο τον θερμοστάτη απλώς επιδεινώνει την κατάσταση.

Ασθενής ροή αέρα

Η περιορισμένη ροή αέρα ζορίζει το σύστημα και καθυστερεί την ψύξη του χώρου. Η πιο κοινή αιτία είναι τα βρώμικα φίλτρα, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται ή να καθαρίζονται κάθε έναν με τρεις μήνες.

Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν φραγμένους αεραγωγούς ή βλάβη στο μοτέρ του ανεμιστήρα, που μειώνουν την απόδοση και οδηγούν σε οριστική βλάβη.

Περίεργοι θόρυβοι

Ήχοι όπως τρίξιμο, «στρίγκλισμα», κροτάλισμα ή χτυπήματα υποδεικνύουν μηχανική βλάβη.

Το τρίξιμο σημαίνει φθαρμένα εξαρτήματα, το «στρίγκλισμα» χαλασμένο ιμάντα και το χτύπημα σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα. Μην περιμένετε να χαλάσει τελείως η συσκευή μέσα στον καύσωνα.

Σχηματισμός πάγου

Ο πάγος ή η συγκέντρωση νερού γύρω από τη μονάδα δεν σημαίνει ότι το κλιματιστικό αποδίδει καλά, αλλά αντίθετα ότι τα στοιχεία του έχουν παγώσει λόγω μηχανικού προβλήματος. Κλείστε αμέσως τη συσκευή και καλέστε τεχνικό.

Υψηλοί λογαριασμοί ρεύματος

Αν όλα δείχνουν πως λειτουργούν καλά, αλλά ο λογαριασμός του ρεύματος έχει εκτοξευθεί, το σύστημα πιθανόν υπολειτουργεί.

Οι προβληματικές μονάδες καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια για να φτάσουν την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η προληπτική συντήρηση την άνοιξη και το φθινόπωρο, μαζί με τον τακτικό καθαρισμό των φίλτρων, είναι η καλύτερη στρατηγική για να προστατεύσετε το κλιματιστικό σας.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 06:41
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό
Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό 10 Ιουλίου 2026
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη 10 Ιουλίου 2026
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές;

Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό

Κλιματιστικό ή ανοιχτά παράθυρα; Εξαρτάται, απαντούν οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλιματιστικό ή ανοιχτά παράθυρα; Εξαρτάται, απαντούν οι ειδικοί

Οδηγός οικονομίας: Πώς να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οδηγός οικονομίας: Πώς να καίει λιγότερο το κλιματιστικό

Γιατί τα κλιματιστικά παραμένουν είδος πολυτελείας στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα κλιματιστικά παραμένουν είδος πολυτελείας στην Ευρώπη

Ο «πόλεμος» του θερμοστάτη: Έξι τρόποι για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι με την θερμοκρασία στο κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο «πόλεμος» του θερμοστάτη: Έξι τρόποι για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι με την θερμοκρασία στο κλιματιστικό