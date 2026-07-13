Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές;

Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει στους επιθυμητούς βαθμούς, το inverter χαμηλώνει τις στροφές και λειτουργεί σε σταθερό, μειωμένο ρυθμό.

Όταν επιλέγουμε κλιματιστικό, το βασικό δίλημμα αφορά τον τύπο του συμπιεστή, ο οποίος χωρίζει τις συσκευές σε δύο μεγάλες κατηγορίες: inverter και συμβατικά. Αν και εξωτερικά τα μηχανήματα μοιάζουν ίδια, ο τρόπος που λειτουργούν, η απόδοσή τους και το κόστος τους διαφέρουν ριζικά.

Η τεχνολογία inverter και τα πλεονεκτήματά της

Τα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter λειτουργούν παρόμοια με το πεντάλ του γκαζιού σε ένα αυτοκίνητο.

Ο συμπιεστής τους μεταβάλλει συνεχώς την ταχύτητά του προκειμένου να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του χώρου, χωρίς να σβήνει ποτέ τελείως.

Αυτό τα καθιστά ενεργειακά αποδοτικά, προσφέροντας ακριβή έλεγχο του κλίματος και πολύ πιο αθόρυβη λειτουργία. Παράλληλα, επειδή αποφεύγεται η συνεχής επανεκκίνηση, τα εξαρτήματά τους παρουσιάζουν λιγότερες μηχανικές φθορές σε βάθος χρόνου.

Το βασικό τους μειονέκτημα εντοπίζεται στο υψηλότερο αρχικό κόστος αγοράς, καθώς και στο γεγονός ότι οι επισκευές τους είναι πιο δαπανηρές λόγω των εξελιγμένων ηλεκτρονικών τους πλακετών.

Τι ισχύει με τα συμβατικά κλιματικά

Από την άλλη πλευρά, τα συμβατικά μοντέλα διαθέτουν συμπιεστή σταθερής ταχύτητας.

Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούν πάντα στο 100% της ισχύος τους μέχρι το δωμάτιο να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και στη συνέχεια σβήνουν εντελώς, επαναλαμβάνοντας αυτόν τον κύκλο διαρκώς.

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι είναι σημαντικά φθηνότερα στην αγορά τους και διαθέτουν απλά μηχανικά μέρη, γεγονός που κάνει τη συντήρηση και τις επισκευές τους εύκολες και οικονομικές.

Ωστόσο, αυτή η συνεχής αυξομείωση της λειτουργίας τους καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύμα, προκαλεί έντονο θόρυβο κάθε φορά που παίρνει μπρος ο συμπιεστής, δημιουργεί ενοχλητικές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του χώρου και μειώνει τη συνολική διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Ποιο από τα δύο να επιλέξετε

Για να κάνετε τη σωστή επιλογή, πρέπει να ζυγίσετε τον αρχικό σας προϋπολογισμό και τη μελλοντική χρήση της συσκευής.

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό καθημερινά και για πολλές ώρες, το inverter είναι η ιδανική επιλογή, καθώς η απόσβεση του κόστους θα γίνει γρήγορα μέσω των χαμηλότερων λογαριασμών ρεύματος. Αντίθετα, αν ψάχνετε μια οικονομική λύση για χώρους με σπάνια ή σύντομη χρήση, όπως ένα εξοχικό ή ένα δωμάτιο φιλοξενίας, ένα συμβατικό μοντέλο θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας χωρίς να βγείτε εκτός προϋπολογισμού.

Πηγή: the spruce