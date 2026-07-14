Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

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Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, σε κοινοπραξία με τη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., υπέγραψε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σύμβαση για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής», ενός από τα σημαντικότερα νέα οδικά έργα που υλοποιούνται στην Αττική.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου. Παρέστησαν, επίσης, μέλη της Κυβέρνησης και του ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων φορέων και της αναδόχου κοινοπραξίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με τη σημασία του έργου και τη συμβολή του στην αναβάθμιση των υποδομών της Αττικής. Για να διαβάσετε ολόκληρη την τοποθέτησή του πατήστε εδώ.

Το έργο αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών της Δυτικής Αττικής, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη σύνδεση του Πειραιά με το Θριάσιο Πεδίο και το εθνικό οδικό δίκτυο, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση βασικών κυκλοφοριακών αξόνων της πρωτεύουσας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, την κατασκευή νέων ανισόπεδων κόμβων και γεφυρών, την αναβάθμιση υφιστάμενων οδικών αξόνων, καθώς και σειρά συνοδών τεχνικών και περιβαλλοντικών έργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συμβατική διάρκεια κατασκευής είναι 36 μήνες.

Αναλυτικά στοιχεία για το τεχνικό αντικείμενο του έργου, καθώς και πληροφορίες για την τελετή υπογραφής, περιλαμβάνονται στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Με βαθιά τεχνογνωσία, υψηλή κατασκευαστική επάρκεια και αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης απαιτητικών έργων, η ΜΕΤΚΑ συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών υποδομών και στη δημιουργία έργων με μακροχρόνιο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Ο ρόλος της Πολιτείας είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι να ανταποκρίνονται με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Όταν αυτές οι δύο πλευρές λειτουργούν συμπληρωματικά, το αποτέλεσμα είναι έργα που αφήνουν πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Για τη ΜΕΤΚΑ, η συμμετοχή μας στο έργο αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να παραδώσουμε ένα έργο υψηλής ποιότητας, με απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια, στα χρονοδιαγράμματα και στις απαιτήσεις που συνοδεύουν ένα έργο τέτοιας σημασίας».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπή, σημείωσε: «Η ΜΕΤΚΑ έχει ήδη δώσει απτά δείγματα επιτυχούς εκτέλεσης σύνθετων οδικών έργων υπό κυκλοφορία, όπως είναι το παρόν έργο. Κατόπιν τούτου δεσμευόμαστε μαζί με τον Κοινοπράκτη μας, που δεν χρειάζεται συστάσεις, να εκτελέσουμε και αυτό το έργο μέσα στις νόμιμες συμβατικές προθεσμίες, και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Κυριότερο δε όλων με τεράστια προσήλωση στους κανόνες ασφαλείας. Ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά είναι ένα έργο πνοής για την Αττική».

Η ανάληψη του έργου επιβεβαιώνει τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της ΜΕΤΚΑ στα μεγάλα έργα υποδομών της χώρας και αντανακλά την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η εταιρεία στην υλοποίηση σύνθετων τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων.

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