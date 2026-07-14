"Αλμα" της τιμής του πετρελαίου, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που σχεδιάζεται στο Ορμούζ

Η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι.
Ακόμη και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση.
Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 9,42%, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.
«Οι αγορές είχαν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα, επισήμαναν οι αναλυτές του Eurasia Group.