Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηπειρωτικές Περιοχές ΔΑΜ

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Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), συνεχίζει την πρωτοβουλία ενημέρωσης και διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και των όμορων δήμων που εμπίπτουν στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ). Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει νέο κύκλο ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) .

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας θα παρουσιαστούν νέες δράσεις επιχειρηματικότητας συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατ. ευρώ:

« Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»,

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»

που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ» «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»

που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ» «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»

Οι νέες δράσεις παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, νέες και υφιστάμενες, για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, συμβάλλοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών ΔΑΜ, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, επαγγελματίες και εκπροσώπους τοπικών και παραγωγικών φορέων. Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι νέες δράσεις, καθώς και η μέχρι σήμερα πορεία του Προγράμματος ΔΑΜ, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και ανταλλαγής απόψεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων:

Τρίπολη | Πέμπτη 16 Ιουλίου

Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για την περιοχή της Μεγαλόπολης και των όμορων δήμων θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Γρεβενά | Τετάρτη 22 Ιουλίου

Οι ανοιχτές εκδηλώσεις συνεχίζονται στη Δυτική Μακεδονία, και συγκεκριμένα στα Γρεβενά, όπου έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, σε συνδιοργάνωση με το επιμελητήριο Γρεβενών.

Καστοριά | Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ακολουθεί η Καστοριά, η οποία φιλοξενεί την εκδήλωση στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Καστοριάς, σε συνδιοργάνωση με το τοπικό Επιμελητήριο.

Φλώρινα | Τετάρτη 22 Ιουλίου

Η μέρα ολοκληρώνεται στη Φλώρινα, με την επόμενη ανοιχτή συνάντηση στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Φλώρινας, σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Φλώρινας.

Πτολεμαΐδα | Πέμπτη 23 Ιουλίου

Η περιοδεία συνεχίζεται στην Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Εορδαίας και έπειτα δράσεις και επισκέψεις στην περιοχή.

Κοζάνη | Πέμπτη 23 Ιουλίου

Τελικός σταθμός είναι η Κοζάνη, με την τελευταία ανοιχτή εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Κοζάνης.

Με τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΜ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σταθερή δέσμευσή της να καταστήσει τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση μία ουσιαστική ευκαιρία παραγωγικού μετασχηματισμού των περιοχών παρέμβασης, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας και της διαμόρφωσης ισχυρών και ανθεκτικών τοπικών οικονομιών.