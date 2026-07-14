ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Motor Oil θα συμβάλλει στην προστασία αγοράς και καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/07/2026 - 15:51
ΔΑΠΕΕΠ: Νέος σύνδεσμος λήψης παραστατικών παραγωγών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:47
AKTOR και ONYX Τουριστική υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/07/2026 - 15:17
Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηπειρωτικές Περιοχές ΔΑΜ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 14:18
Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/07/2026 - 13:42
Η TÜV NORD Hellas απονέμει στη METLEN την πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 13:12
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η έκτακτη έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τι προβλέπεται για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/07/2026 - 12:30
Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/07/2026 - 11:50
Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 11:30
ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 10:29
Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις 10 Ιουλίου
ΚΟΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:36
"Αλμα" της τιμής του πετρελαίου, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που σχεδιάζεται στο Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:08
Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/07/2026 - 08:41
Στ. Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο- Απάντηση σε θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Φορομπήχτες και με τη «βούλα» της ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/07/2026 - 08:08
Περισσότερες μετακινήσεις καταναλωτών, μεγαλύτερα μερίδια για τους ιδιώτες παρόχους- Κυρίαρχη παραμένει η ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 08:06
Τι κέρδισαν οι καταναλωτές που γύρισαν σε σταθερό τιμολόγιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 08:04
Πέντε λάθη που κάνετε με τον ανεμιστήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 06:53
6 ακριβές συσκευές και gadgets που θα σας γλυτώσουν χρήματα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 06:53
Στ. Παπασταύρου: Η διαχείριση των υδάτων είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 15:21
Κ. Βέττα: «Εξαφάνιση των λιγνιτικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία στερεί από την περιοχή και τη χώρα το δικαίωμα στο μέλλον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 14:51
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ & Αποθήκευσης- Απρίλιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/07/2026 - 14:40
Ευρώπη: 10.000 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/07/2026 - 14:01
CONOU και ΕΝΔΙΑΛΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα στην ανακύκλωση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/07/2026 - 13:21
Νέα Αριστερά: Να διασφαλιστούν άμεσα η εργασία και το εισόδημα των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 12:52
Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/07/2026 - 12:07
Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 10:57
Άλμα των τιμών του πετρελαίου - σχεδόν 4%- εν μέσω εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/07/2026 - 10:13
Διαμαντοπούλου για τιμές καυσίμων: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 09:28
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/E των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 08:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηπειρωτικές Περιοχές ΔΑΜ

Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηπειρωτικές Περιοχές ΔΑΜ
Newsroom
Τρίτη, 14/07/2026 - 14:18
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), συνεχίζει την πρωτοβουλία ενημέρωσης και διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και των όμορων δήμων που εμπίπτουν στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ). Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει νέο κύκλο ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας θα παρουσιαστούν νέες δράσεις επιχειρηματικότητας συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατ. ευρώ:

  • «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»,
  • «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»
  • «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»
  • «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»

Οι νέες δράσεις παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, νέες και υφιστάμενες, για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, συμβάλλοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών ΔΑΜ, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, επαγγελματίες και εκπροσώπους τοπικών και παραγωγικών φορέων. Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι νέες δράσεις, καθώς και η μέχρι σήμερα πορεία του Προγράμματος ΔΑΜ, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και ανταλλαγής απόψεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων:

Τρίπολη | Πέμπτη 16 Ιουλίου

Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για την περιοχή της Μεγαλόπολης και των όμορων δήμων θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Γρεβενά | Τετάρτη 22 Ιουλίου

Οι ανοιχτές εκδηλώσεις συνεχίζονται στη Δυτική Μακεδονία, και συγκεκριμένα στα Γρεβενά, όπου έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, σε συνδιοργάνωση με το επιμελητήριο Γρεβενών.

Καστοριά | Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ακολουθεί η Καστοριά, η οποία φιλοξενεί την εκδήλωση στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Καστοριάς, σε συνδιοργάνωση με το τοπικό Επιμελητήριο.

Φλώρινα | Τετάρτη 22 Ιουλίου

Η μέρα ολοκληρώνεται στη Φλώρινα, με την επόμενη ανοιχτή συνάντηση στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Φλώρινας, σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Φλώρινας.

Πτολεμαΐδα | Πέμπτη 23 Ιουλίου

Η περιοδεία συνεχίζεται στην Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Εορδαίας και έπειτα δράσεις και επισκέψεις στην περιοχή.

Κοζάνη | Πέμπτη 23 Ιουλίου

Τελικός σταθμός είναι η Κοζάνη, με την τελευταία ανοιχτή εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Κοζάνης.

Με τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΜ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σταθερή δέσμευσή της να καταστήσει τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση μία ουσιαστική ευκαιρία παραγωγικού μετασχηματισμού των περιοχών παρέμβασης, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας και της διαμόρφωσης ισχυρών και ανθεκτικών τοπικών οικονομιών.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η TÜV NORD Hellas απονέμει στη METLEN την πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
Η TÜV NORD Hellas απονέμει στη METLEN την πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 14 Ιουλίου 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Νέος σύνδεσμος λήψης παραστατικών παραγωγών 14 Ιουλίου 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Νέος σύνδεσμος λήψης παραστατικών παραγωγών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού

Νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης ενισχύουν τις υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης ενισχύουν τις υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παπασταύρου: Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις

CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους

ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας