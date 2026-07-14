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Η Motor Oil θα συμβάλλει στην προστασία αγοράς και καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα
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14/07/2026 - 15:51
ΔΑΠΕΕΠ: Νέος σύνδεσμος λήψης παραστατικών παραγωγών
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14/07/2026 - 15:47
AKTOR και ONYX Τουριστική υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/07/2026 - 15:17
Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηπειρωτικές Περιοχές ΔΑΜ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 14:18
Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026
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14/07/2026 - 13:42
Η TÜV NORD Hellas απονέμει στη METLEN την πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
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14/07/2026 - 13:12
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14/07/2026 - 11:50
Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ
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14/07/2026 - 11:30
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14/07/2026 - 08:19
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14/07/2026 - 08:04
Πέντε λάθη που κάνετε με τον ανεμιστήρα σας
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14/07/2026 - 06:53
6 ακριβές συσκευές και gadgets που θα σας γλυτώσουν χρήματα
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13/07/2026 - 12:52
Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN
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Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026
Newsroom
Τρίτη, 14/07/2026 - 13:42
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Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026 (σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 5215/2025 «Πλαίσιο για την προώθηση της παραγωγής βιομεθανίου, κανόνες για την οργάνωση της αγοράς παραγωγής υδρογόνου και τα γεωγραφικά περιορισμένα δίκτυα υδρογόνου Μερική ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 και άλλες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος», ΦΕΚ Α’ 116/04.07.2025).

1. Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου (Ιούλιος 2026) [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού.

Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

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Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ &amp; Αποθήκευσης- Απρίλιος 2026
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