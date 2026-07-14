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Περισσότερες μετακινήσεις καταναλωτών, μεγαλύτερα μερίδια για τους ιδιώτες παρόχους- Κυρίαρχη παραμένει η ΔΕΗ

Περισσότερες μετακινήσεις καταναλωτών, μεγαλύτερα μερίδια για τους ιδιώτες παρόχους- Κυρίαρχη παραμένει η ΔΕΗ
Άννα Διανά
Τρίτη, 14/07/2026 - 08:06
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Οι μετακινήσεις καταναλωτών μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύουν σταδιακά τον ανταγωνισμό στη λιανική αγορά, χωρίς όμως να ανατρέπουν την κυρίαρχη θέση της ΔΕΗ.

Η ετήσια έκθεση της ΡΑΑΕΥ για τη λιανική αγορά ρεύματος για το 2025 καταγράφει σημαντικές ανακατατάξεις στην πελατειακή βάση και στα φορτία κατανάλωσης, με τους ιδιώτες παρόχους να διευρύνουν τα μερίδιά τους, ενώ η ΔΕΗ εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτιά τόσο σε αριθμό παροχών όσο και σε όγκο κατανάλωσης. Την ίδια ώρα εταιρείες όπως η PROTERGIA, η ZENITH και η ΗΡΩΝ ενισχύουν τη θέση τους με διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης, χάνοντας ωστόσο έδαφος, ενώ εταιρείες όπως η PROTERGIA, η ZENITH και η ΗΡΩΝ ενισχύουν τη θέση τους με διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης.

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις μετακινήσεις πελατών μεταξύ των προμηθευτών είναι ενδεικτικά. Η PROTERGIA καταγράφει τη σημαντικότερη καθαρή εισροή πελατών (+115.046 παροχές), εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την απορρόφηση της VOLTERRA και τη συνακόλουθη μεταφορά του πελατολογίου της.

Ακολουθούν οι ZENITH (+25.666), η ΗΡΩΝ (+17.967) και η ENERWAVE (+10.689), οι οποίες επίσης εμφανίζουν θετικά ισοζύγια, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ενίσχυση των εναλλακτικών προμηθευτών.

Αντίθετα, η ΔΕΗ παρουσιάζει το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο (-109.909 παροχές), γεγονός που συνάδει με τη σταδιακή απώλεια μεριδίου σε όρους πλήθους πελατών και αντανακλά τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στη βάση της. Αρνητικά ισοζύγια εμφανίζουν επίσης οι NRG (-14.071), VOLTON (-5.302) και ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (-23.357), καταγράφοντας καθαρές εκροές πελατών.

Σε επίπεδο κατανάλωσης, τα ευρήματα διαφοροποιούνται και συγκεκριμένα η PROTERGIA εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό θετικό ισοζύγιο (+16,25 TWh), στοιχείο που υποδηλώνει ότι προσελκύει, πέραν του μεγάλου αριθμού πελατών, και φορτία υψηλής κατανάλωσης.

Θετικά ισοζύγια καταγράφονται επίσης για τις ZENITH (+1,70 TWh), EUNICE (+0,51 TWh) και OTE ESTATE (+0,46 TWh), γεγονός που υποδηλώνει στοχευμένη δραστηριοποίηση σε πελάτες μεγαλύτερου ενεργειακού προφίλ.

Αντίθετα, η NRG (-5,21 TWh) και η ΔΕΗ (-4,41 TWh) εμφανίζουν σημαντικές καθαρές εκροές σε όρους κατανάλωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της ΗΡΩΝ και της ENERWAVE, οι οποίες ενώ εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο σε αριθμό παροχών, καταγράφουν αρνητικό ισοζύγιο σε κατανάλωση, ένδειξη ότι οι εισροές αφορούν κυρίως πελάτες χαμηλότερης κατανάλωσης.

Αντίστροφα, εταιρείες όπως η EUNICE εμφανίζουν αρνητικό ισοζύγιο σε παροχές αλλά θετικό σε κατανάλωση, γεγονός που υποδηλώνει εστίαση σε λιγότερους, αλλά ενεργειακά πιο σημαντικούς πελάτες.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι καταγράφεται διαφοροποίηση στρατηγικών μεταξύ προμηθευτών, με ορισμένους να εστιάζουν στη μαζική προσέλκυση πελατών και άλλους σε πελάτες υψηλότερης κατανάλωσης.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ παραμένει κυριάρχη της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκπροσωπώντας το 70,92% του συνολικού αριθμού των παροχών έναντι του 71,65% το 2024 και το 50,31% της συνολικής κατανάλωσης έναντι του 56,21% το 2024.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η ΔΕΗ τροφοδοτεί 5.442.621 μετρητές και ακολουθεί η PROTERGIA με 675.929 μετρητές και το 8,81% της αγοράς. Η ZENITH είναι τρίτη με 371.892 μετρητές και το 4,84% της αγοράς. Ακολουθούν η ΗΡΩΝ με 359.694 μετρητές και 4,69%, η ENERWAVE με 302.474 μετρητές και 3,94%, η NRG 190.804 μετρητές και 2,49% και η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με 143.150 μετρητές και 1,87%. Οι υπόλοιπες εταιρείες τροφοδοτούν κάτω από 100.000 μετρητές.

Σε ότι αφορά των όγκο πωλήσεων η ΔΕΗ είναι και πάλι πρώτη με 25.235.423 MWh και το 50,31% της αγοράς και ακολουθούν η PROTERGIA με 9.972.580 MWh και το 19,88%, η ΗΡΩΝ με 4.929.558 MWh και 9,83%, η ENERWAVE με 3.049.864 MWh και 6,08%, η NRG 2.229.142 MWh και 4,44%, η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με 1.642.238 MWh 3,27% και η ZENITH με 1.418.502 MWh 2,83%.

Έτσι ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς Herfindahl–Hirschman Index (HHI), με βάση τον αριθμό των μετρητών, διαμορφώθηκε σε 5.198 για το 2025 υπερβαίνοντας σημαντικά το όριο των 2.000, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς ως ένδειξη υψηλού βαθμού συγκέντρωσης της αγορά και καταγράφοντας αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 2024. Σε ότι αφορά τον όγκο της κατανάλωσης ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε 3.071 για το 2025 και παρά τη σημαντική υπέρβαση του ορίου των 2.000, μονάδων, παρουσίασε αισθητή μείωση της τάξης του 11% σε σχέση με το 2024 που είχε διαμορφωθεί στις 3.453 μονάδες.

Όπως αναφέρει η Ρυθμιστική Αρχή η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει τάση αποκλιμάκωσης της συγκέντρωσης ως προς την κατανομή του φορτίου μεταξύ των προμηθευτών και αντανακλά την ενίσχυση της συμμετοχής των εναλλακτικών προμηθευτών σε τμήματα της αγοράς με υψηλότερη κατανάλωση.

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