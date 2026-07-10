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Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό

Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό
RS Architects on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 10/07/2026 - 06:39
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Το μυστικό των ειδικών για να έχετε εγγυημένη δροσιά χωρίς να εξουθενώνετε το μηχάνημά σας.

Το καλοκαίρι απαιτούμε από το κλιματιστικό μας να δουλεύει υπερωρίες. Αν όμως το σπίτι σας δεν είναι όσο δροσερό θα έπρεπε, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε τον αμερικανικό «κανόνα των 20 βαθμών» (ή αλλιώς τον «κανόνα των 11 βαθμών» για τους Ευρωπαίους που χρησιμοποιούν την κλίμακα Κελσίου).

Αυτό το έξυπνο τρικ συχνά παρερμηνεύεται, αλλά αν εφαρμοστεί σωστά, προσφέρει απόλυτη άνεση τις πιο ζεστές μέρες.

Για να ξεδιαλύνει το τοπίο, το Southern Living μίλησε με τον Ρόμπερτ Ντάικς, γενικό διευθυντή της εταιρείας A1 Plus Electrical, Plumbing, and Air στο Χιούστον του Τέξας.

Τι είναι ο κανόνας των 11 βαθμών (20°F);

Ο κανόνας αφορά την ποσότητα θερμότητας που μπορεί να αφαιρέσει η μονάδα από το εσωτερικό του σπιτιού.

Ένα σωστά συντηρημένο σύστημα είναι σχεδιασμένο να παράγει διαφορά 11°C ανάμεσα στον αέρα που αναρροφά και σε αυτόν που εξάγει.

«Αν έξω επικρατεί καύσωνας 38°C, ένα αποδοτικό κλιματιστικό μπορεί ρεαλιστικά να ρίξει την εσωτερική θερμοκρασία μόνο μέχρι τους 27°C», εξηγεί ο Ντάικς.

Πώς επηρεάζεται η διάρκεια ζωής του κλιματιστικού;

Ο κανόνας αυτός προστατεύει τη μακροζωία του συστήματος. Το λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι ρυθμίζουν τη θερμοκρασία υπερβολικά χαμηλά σε σχέση με το περιβάλλον - γυρνώντας, για παράδειγμα, τον θερμοστάτη στους 21°C όταν έξω έχει 38°C.

«Αυτό εξουθενώνει το σύστημα», τονίζει ο Ντάικς. «Η μονάδα δεν θα δροσίσει το σπίτι γρηγορότερα. Απλώς θα λειτουργεί ασταμάτητα χωρίς να πιάνει ποτέ τον στόχο. Αυτό οδηγεί σε συνεχείς, σύντομες επανεκκινήσεις της μονάδας ή σε αδιάκοπη λειτουργία της, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του συμπιεστή, την εκτόξευση των λογαριασμών ρεύματος και τη μείωση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος».

Εφαρμόζοντας τον κανόνα, αποφεύγετε τις μεγάλες αποκλίσεις. Το κλιματιστικό δεν ζορίζεται, λειτουργεί αποδοτικά και προστατεύεται από τη φθορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 06:39
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